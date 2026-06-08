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மத்திய அரசின் புதிய சட்ட தொகுப்புக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம்: முதல்வரிடம் சிஐடியு கோரிக்கை

தொழிலாளர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகளை திரும்பப் பெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தமிழக அரசிடம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

சிஐடியு தேசியத் துணைத் தலைவர் சௌந்தரராஜன் பேட்டி
சிஐடியு தேசியத் துணைத் தலைவர் சௌந்தரராஜன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 8:05 PM IST

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சென்னை: தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக மத்திய அரசு கொண்டு வந்த நான்கு சட்ட தொகுப்புகளுக்கு எதிராக தமிழக சட்டமன்றத்தில் தனி தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என முதல்வரிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாக சிஐடியு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தொழிலாளர்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளுடன் சிஐடியு தேசியத் துணைத் தலைவர் சௌந்தரராஜன் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்று சந்தித்தார்.

சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தமிழக முதல்வரை சந்தித்து தொழிலாளர் நலன் தொடர்பான பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

கோரிக்கைகள் விவரம்

  • தொழிலாளர் நலத்துறை, தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத் துறைகளின் செயல்பாடுகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.
  • தொழிலாளர் துறையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் உடனடியாக நிரப்பப்பட வேண்டும்.
  • ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்துள்ள நான்கு தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகள் தொழிலாளர்களுக்கு பாதகமானவை என்பதால் அவற்றை தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்துவதை கைவிட வேண்டும். இதற்கான தனித் தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
  • சங்கம் அமைத்த காரணத்திற்காக பல்வேறு நிறுவனங்களில் தொழிலாளர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் பணிநீக்கம், பணியிடை நீக்கம், ஊர்மாற்றம், சம்பளப் பிடித்தம் உள்ளிட்ட பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு முடிவு கட்டி, பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மீண்டும் வேலை கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
  • மாநில தொழிலாளர் ஆலோசனை வாரியம், தொழிலாளர் நல வாரியங்கள், குறைந்தபட்ச கூலி ஆலோசனைக் குழுக்கள் உள்ளிட்ட முத்தரப்புக் குழுக்களை உடனடியாக அமைத்து, அவற்றில் சிஐடியு உள்ளிட்ட மத்திய தொழிற்சங்கங்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும்.
  • குறைந்தபட்ச ஊதியம், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் சட்டம், எட்டு மணி நேர வேலை, சம வேலைக்கு சம ஊதியம், வார விடுமுறை, மகப்பேறு உரிமைகள் உள்ளிட்ட தொழிலாளர் நலச் சட்டங்கள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
  • அனைத்து பிரிவு தொழிலாளர்களுக்கும் மாதம் ரூ.26,000 குறைந்தபட்ச ஊதியம் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.
    அமைப்புசாரா தொழிலாளர் நல வாரியங்கள் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.
  • நல வாரிய உறுப்பினர்களுக்கான பலன்கள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.
  • தொழிலாளர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகளை திரும்பப் பெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
  • புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள், பெண் தொழிலாளர்கள், கிக் தொழிலாளர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள், அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள், மின்சார வாரிய ஊழியர்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட வேண்டும்.
  • மாநிலம் முழுவதும் சீரான தொழில் வளர்ச்சிக்காக புதிய தொழிற்பேட்டைகள் அமைக்க வேண்டும்
  • அரசு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்.
  • நீண்டகாலமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்

TAGGED:

CITU NATIONAL VICE PRESIDENT
SOUNDARARAJAN
சிஐடியு கோரிக்கை
தமிழக சட்டமன்றத்தில் தனி தீர்மானம்
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