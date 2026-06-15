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தொடர் மின்தடைக்கு யார் காரணம்? - சிஐடியு விளக்கம்

மின்தடைக்கு காரணம் மின்வாரிய ஊழியர்கள் தான் என்று குற்றம் சாட்டுவதும், அலுவலகத்தை முற்றுகையிடுவதும் உள்நோக்கம் கொண்டதாகவே கருதப்படுவதாக தமிழ்நாடு மின்ஊழியர் மத்திய அமைப்பு தெரிவிlத்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 9:52 PM IST

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சென்னை: மாநிலத்தில் தற்போது ஏற்படும் மின்தடைக்கு மின்வாரிய பணியாளர்களா அல்லது போதிய பணியாளர்களை நியமனம் செய்ய அனுமதி வழங்காத அரசா? யார் காரணம் என்று தமிழ்நாடு மின்ஊழியர் மத்திய அமைப்பு கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஏற்படும் மின்தடை சிலர் வேண்டுமென்றே செய்யும் செயல் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். மேலும், மின்தடை ஏற்படுவதை தடுப்பதற்காக சென்னையில் 10 சிறப்பு குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

ஆனாலும், மின்சாரத் துறையில் 72 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளதன. இதனை நிரப்ப வேண்டும் என பணியாளர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நடப்பாண்டில் 15 ஆயிரம் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் முடிவு செய்து அறிவிக்கவுள்ளது.

இதுபோன்ற சூழலில், தமிழ்நாடு மின்ஊழியர் மத்திய அமைப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், “தமிழகத்தில் கோடை வெப்பம் கடந்த ஆண்டுகளை விட நடப்பாண்டில் கடுமையாகவும், காலஅளவில் அதிகமானதாகவும் இருந்து வருகிறது. இதன் தாக்கம் கத்திரி முடிந்த பின்பும் இன்றும் தொடர்கிறது.

கோடைக்காலங்களில் மின்தடை என்பது கடந்த ஆண்டுகளை போலவே நடப்பாண்டிலும் இருந்து வருகிறது. தமிழக மின்வாரிய புள்ளிவிவர கணக்குகளை ஆய்வு செய்தால் 2024 மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டுகளில் எவ்வளவு மின்தடைகள் ஏற்பட்டதோ, அதே அளவு மின்தடை தான் நடப்பாண்டிலும் ஏற்பட்டுள்ளது.

மின்சார நுகர்வும் சென்ற ஆண்டை போலவே இருந்தது. ஆனால் நடப்பாண்டில் கோடைக்காலத்தில் ஏற்படும் மின்தடைகளை மிகைப்படுத்தி, அரசியலாக்கி, மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு எதிராகவும், மின்வாரிய நிர்வாகத்திற்கு எதிராகவும் செயல்படுவது உண்மையில் கவலையளிக்கிறது.

மின்தடைக்கு உண்மையான காரணம் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நுகர்வோருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய இடங்களில் பணியாளர்களை நியமிக்காதது மிகமுக்கியமான ஒன்றாகும். இரண்டாவது பணியாளர் பற்றாக்குறை காரணமாக மின்வழி தடங்களை பராமரிப்பு செய்வது என்ற மிகமுக்கியமான பணி கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெறவில்லை.

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பராமரிப்பு பணிகளில் மிக முக்கியமானது காலாண்டு பராமரிப்பு, கோடைக்காலத்திற்கு முன்பாக பராமரிப்பு, மழை காலத்திற்கு முன்பாக பராமரிப்பு போன்ற எந்த பணிகளும் பணியாளர் பற்றாக்குறை காரணமாக நடைபெறவில்லை. இதுவே தற்போதைய மின்தடைக்கு முக்கியமான காரணம். முறையாக பராமரிப்பு செய்திருந்தால் மின்தடை ஏற்பட்டிருக்காது. இதுபோன்ற நிலையில் தற்போது ஏற்படும் மின்தடைக்கு யார் காரணம்? மின்வாரிய பணியாளர்களா அல்லது போதிய பணியாளர்களை பணி நியமனம் செய்ய அனுமதி வழங்காத அரசா?

நாங்களும் மனிதர்கள் தான். எங்களுக்கும் குடும்பம் உண்டு. தொடர்ந்து 20 மணி நேரங்கள் ஓய்வில்லாமல் உழைக்கும் நாங்கள் அரசின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் இடத்தில் உள்ள பணியாளர்கள். தொடர்ந்து வேலை செய்வதால் வரும் மனஉளைச்சல் காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான சக ஊழியர்களை இழந்துள்ளோம்.

கோடைக்காலம் போகும், மழைக்காலம் வரும், மீண்டும் மின்தடை ஏற்படும். இதற்கு காரணம் அரசின் கொள்கை தானே? மிக முக்கிய மக்கள் பிரச்சனையை அரசியல் ஆக்காமல், மக்கள் நலன்கருதி செயல்பட வேண்டும். இதற்கு நிரந்தர தீர்வுகாண போதிய களப்பணி ஊழியர்களை நிரப்பிட விரைவில் போராட்டம் அறிவிக்கவுள்ளோம்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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