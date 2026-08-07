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மின்சாரத்துறையில் தனியார்மயம்; பட்ஜெட்டில் வெளியான அறிவிப்புகளை திரும்ப பெற சி.ஐ.டி.யு வலியுறுத்தல்

சென்னையில் அனைத்து நுகர்வோர்களுக்கும், பிற பகுதிகளில் 50 லட்சம் தொழில், வணிக நுகர்வோர்களுக்கும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் அமைக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 12:45 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டம் மற்றும் அரசு துறையில் தனியார் பங்களிப்பு என்பதை திரும்ப பெற வேண்டும் என சி.ஐ.டி.யு அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில், ”எரிசக்தித்துறைக்கு புதியதாக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களில், உடன்குடி நிலை-1, எண்ணூர் SEZ அனல்மின் திட்டங்கள் மற்றும் 2,640 மெகாவாட் கூடுதல் மின் திறன் வழங்கும் திட்டத்திற்கு ETPS விரிவாக்கம் (PPP) ஆகியவற்றுக்கு சுமார் 8,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது.

சென்னையில் அனைத்து நுகர்வோர்களுக்கும், பிற பகுதிகளில் 50 லட்சம் தொழில், வணிக நுகர்வோர்களுக்கும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் அமைக்கப்படும். கோயம்புத்தூர் - அரியலூர் 765 கே.வி. மின் பகிர்மானப் பாதைக்கு (PPP) 4,000 கோடி ரூபாய், சென்னை மிக உயர் அழுத்த பகிர்மான மேம்பாட்டிற்கு 1,390 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். PPP முறையில் 20,000 பொது மின்வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள் (நடப்பாண்டில் 50 கோடி); RWA வழி சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கு ரூ. 5 கோடி மானியம்” உள்ளிட்ட திட்டங்களை அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், மின்சாரத்துறையில் தனியார் மயத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு சிஐடியு அமைப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”தமிழக அரசு தனது முதல் முழு நிதிநிலை அறிக்கையை 05.08.2026 அன்று தாக்கல் செய்தது. அதில் எரிசக்தி துறை நிதி நிலை அறிக்கையில் தவெக அரசும், திமுக அரசு போன்றே தனியார்மய பாதையை தேர்வு செய்துள்ளதை இந்த அறிக்கை உறுதி செய்துள்ளது. மின்துறையில் எந்த வகையிலும் தனியார் மயத்தை ஆதரிக்க மாட்டோம் என்று ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற உடன் பதில் அளித்த மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அவர்கள் தற்போது இதற்கு என்ன சொல்ல போகிறார்?

1. மின்துறையில் தனியார்மய நடவடிக்கைகள்

எண்ணுார் அனல் மின் நிலைய (ETPS) விரிவாக்க திட்டம் (PPP)

அரசு + தனியார் - பங்களிப்பு 8,000 கோடிகள்

2. மின்கல ஆற்றல் சேமிப்பு (Baterry Energy Storage System)

எதிர்காலத்தில் மிக முக்கிய பங்களிப்பை செய்ய உள்ள மின்கல ஆற்றல் சேமிப்பில் (BESS) தனியார் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்ற அறிவிப்பு தமிழக அரசு தனியார்மய பாதையில் செல்வது உறுதியாகி விட்டது என்பதை காட்டுகிறது.

3. SMART METERS மூலம் மின் விநியோக பணிகள்

சென்னை மாநகரில் உள்ள அனைத்து மின்நுகர்வோருக்கும் Smart Meter பொருத்தப்படும்.

தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ள 50 லட்சம் தொழில் மற்றும் வணிக நுகர்வோர்களுக்கும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தப்படும்.

4. அரசு + தனியார் பங்களிப்பு திட்டங்கள் (PPP)

1. கோயம்புத்தூர் - அரியலூர் 765 கே.வி. உயர்மின் அழுத்த மின்பாதை திட்டம் 4.000 கோடிகள்

2. பசுமை எரிசக்தி வழித்தடம் Phase-II. விருதுநகர் - கோயம்புத்தூர் 765 கே.வி உயர்மின் அழுத்த மின்பாதை 1,640 கோடிகள்

5. மின்பகிர்மான வட்டங்களில் (PPP)

178 துணை மின் நிலையங்கள் - 1,543 கோடிகள்

2000 பொது சார்ஜிங்க நிலையங்கள் - 50 கோடிகள்

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அரசு துறையில் தனியார் பங்களிப்பு (PPP) என்பது தனியார்மய பாதைக்கு அரசு தயாராகி விட்டது என்பதை தெளிவாக்கியுள்ளது. நிதி நிலையறிக்கை தனியார் பங்களிப்பு எத்தனை சதம் என்பதை குறிப்பிடாதது இதை மேலும் சந்தேகம் கொள்ள வைக்கிறது. அரசிடம் நிதியில்லை என்ற காரணத்தை காட்டி தனியார்மய பாதைக்கு செல்வது வாக்களித்த மக்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தருவதாகும்.

Smart Meter சென்னை முழுவதும் மற்றும் மற்ற பகுதிகளில் 50 லட்சம் Total Expenditure திட்டம் (Totex) என்பது 90 சதம் தனியார்மயமாகும். குறிப்பாக சென்னை முழுவதும் மின்வாரியம் தனியார்மயமாகும் என்ற இந்த நிதி நிலை அறிக்கை சென்னை வாழ் மக்களுக்கு பேராபத்தாகும். இதை நாங்கள் ஒரு போதும் ஏற்க மாட்டோம். ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டு அது தொடர்பான 21 வகையான மின் இணைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில் இருந்து மின்வாரிய பணியாளர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்ற நிலையுள்ளது.

ஏற்கனவே திமுக அரசு மத்திய அரசின் அழுத்தத்திற்கு இணங்க Smart Meter திட்டம் உள்ளிட்டு மேற்கண்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்தார்கள். நாங்கள் கடுமையாக எதிர்த்தோம். Smart Meter திட்டத்தை Capital Expenditure (CAPEX) திட்டத்தில் கேரள அரசு செய்தது போல தமிழக அரசும் அமலாக்கிட வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய, மக்களுடைய விருப்பமாகும்.

எனவே, மின்துறையில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் தனியார் மற்றும் தனியார் + அரசு என்ற வகையில் (PPP) தனியார்மயம் இரண்டையும் தமிழக அரசு திரும்பபெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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PRIVATIZATION IN THE TNEB
CITU
மின்சாரத்துறை
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026
CITU CONDEMNS TNEB PRIVATIZATION

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