'மதப் பிரசாரத்திற்கு குடியுரிமையை பயன்படுத்தக் கூடாது' – அமெரிக்கவாழ் இந்தியரின் ஓசிஐ தகுதி ரத்து செல்லும் என தீர்ப்பு
தாயை சந்திக்க வழக்கமான விசாவுக்கு விண்ணப்பித்து ஜான் டேனியல் இந்தியாவுக்கு வரலாம் என்றும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 28, 2026 at 6:58 PM IST
சென்னை: அனுமதியின்றி மதப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டதாக, அமெரிக்கக் குடியுரிமை பெற்ற இந்தியரின் ‘வெளிநாட்டு இந்தியக் குடியுரிமை’ (OCI - Overseas Citizenship of India) தகுதியை ரத்து செய்த மத்திய அரசின் உத்தரவு செல்லும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் உள்ள லேமென்ஸ் இவாஞ்சலிக்கல் ஃபெலோஷிப் இண்டர்நேஷ்னல் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருபவர் ஜான் டேனியல். இந்தியாவில் பிறந்த அவர், அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெற்று அங்கு வசித்து வருகிறார். இந்தியாவிற்குப் பயணம் மேற்கொண்ட போது உரிய அனுமதியின்றி மதப் பிரசார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக ஜான் டேனியல் மீது புகார் எழுந்தது.
இது வெளிநாட்டினருக்கான விசா விதிமுறைகள் மற்றும் ஓசிஐ (OCI) கார்டுக்கான சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது என்று கூறி, அவரது வெளிநாட்டு இந்தியக் குடியுரிமை பதிவை மத்திய அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்தது.
மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, ஜான் டேனியல் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அவர் அந்த மனுவில் 'எனது உறவினர்கள் சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர். அவர்களை காணவே நான் இந்தியா வந்தேன். மத்திய அரசு கூறுவது போல் எந்தவிதமான மத பிரசாரங்களிலும் நான் ஈடுபடவில்லை' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் இந்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி டி. பரதசக்கரவர்த்தி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மத்திய அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கடந்த 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில், ஆந்திர மாநிலத்திற்கு வந்த ஜான் டேனியல் மத பிரசாரங்களில் ஈடுபட்டார் என்று கூறி அதற்கான ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்தார்.
இதனை அடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பரதசக்கரவர்த்தி, 'குடியுரிமை சட்டத்தின் படி, மத பிரசாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு மத்திய அரசின் முன் அனுமதி பெற வேண்டியது கட்டாயம். ஆனால், ஜான் டேனியல் மத்திய அரசின் அனுமதியின்றி மத பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். எந்த மத பிரசாரத்திலும் ஈடுபடவில்லை என அவர் நீதிமன்றத்தில் கூறியது பொய். எனவே, 'வெளிநாட்டு குடியுரிமை' என்ற ஜான் டேனியலின் தகுதியை மத்திய அரசு ரத்து செய்தது சரி தான்' என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
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மேலும், தனது தாயை சந்திக்க வழக்கமான விசாவுக்கு விண்ணப்பித்து ஜான் டேனியல் இந்தியாவுக்கு வரலாம், மத்திய அரசின் அனுமதி பெற்று மத கூட்டங்களை நடத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் நீதிபதி பரதசக்கரவர்த்தி, தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டார்.