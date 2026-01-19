‘வந்தே மாதரம்’ கடற்கரை சைக்ளோதான் - சென்னைக்கு எப்போது வரும்?
ஜனவரி 28 ஆம் தேதி தொடங்கும் ‘வந்தே மாதரம்’ கடற்கரை சைக்ளோதான் 2026 பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதியன்று கேரளா மாநிலம் கொச்சியில் நிறைவடையும் என சிஐஎஸ்எஃப் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 19, 2026 at 9:13 PM IST
சென்னை: வந்தே மாதரம் சைக்ளோதான் 2026 ஜனவரி 28 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளதாக சிஐஎஸ்எஃப் தென்மண்டல ஐஜி சரவணன் தெரிவித்தார்.
மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படை (CISF) சார்பில், ‘வந்தேமாதரம் கடற்கரை சைக்கிள் பயணம் 2026 - ‘சுரஷித் தட் சம்ருத பாரத்’ (Surakshit Tat Samriddh Bharat) பாதுகாப்பான கடற்கரை, வளமான இந்தியா என்ற கருப்பொருளுடன் நடக்கவுள்ளது. இதன் முதன்மையான நோக்கம் போதைப்பொருள், ஆயுதங்கள், வெடிபொருட்கள் கடத்தல், மனிதக் கடத்தல், சட்டவிரோத ஊடுருவல்கள் உள்ளிட்ட கடற்கரை பாதுகாப்பு சவால்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வையும், சைக்ளோதானில் கலந்து கொள்வதை அதிகரிப்பதே ஆகும்.
இந்நிலையில், சைக்ளோதான் 2026-கான பாடல் இன்று (ஜன.19) சென்னை விமான நிலையத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, CISF தென் மண்டல ஐஜி எஸ் ஆர் சரவணன், டிஐஜி பொன்னி ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது அவர்கள், “சிஐஎஸ்எஃப் வந்தேமாதரம் கடலோர சைக்கிள் பயணத்தை மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் நித்யானந்த் ராய், ஜனவரி 28 ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள மேஜர் தியான் சந்த் தேசிய விளையாட்டு அரங்கில் இருந்து மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் காணொளி வாயிலாக கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.
தொடர்ந்து 25 நாட்கள் 6,553 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட இந்த சைக்கிள் பயணம் இந்தியாவின் முழு பிரதான நிலப்பகுதி மற்றும் கடற்கரையை உள்ளடக்கியது. நமது நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகப்பெரிய கடலோர சைக்கிள் முயற்சிகளில் ஒன்றான இதில், 65 பெண்கள் மற்றும் 65 ஆண்கள் என 130 CISF வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர். அதில், 11 பேர் தமிழர்கள். இதற்காக, ஒரு மாதம் வரை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 3,300 கடலோர கிராமங்கள் உள்ளன.
ஆகையால், சிஐஎஸ்எஃப்-யின் 2 சைக்கிள் குழுக்கள் ஒரே நேரத்தில் குஜராத்தின் மேற்கு கடற்கரை கட்ச் மாவட்டம் லக்பத் கோட்டையிலிருந்தும்; கிழக்கு கடற்கரை - மேற்கு வங்காளம், தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டம் பக்காலியில் இருந்தும் புறப்படும். இதன்மூலம் 52 கடலோர பகுதிகளில் பயணம் செய்யவுள்ளது. அப்போது, அந்த கிராமங்களில் தங்கி, அப்பகுதி மக்களுடன் பேசி, அவர்கள் பிரச்சினைகளைக் கேட்டறிவோம்.
நாட்டின் கடலோர சாலைகளை கடந்து பயணித்த பிறகு, பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி, இரு குழுவும் கேரளா மாநிலம் கொச்சியில் ஒன்றிணையும். இதற்கு இடையே சில சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படும். குறிப்பாக, மேற்கு கடற்கரை குழு சூரத், மும்பை, கோவா, மங்களூரிலும்; கிழக்கு கடற்கரை குழு ஹல்தியா, கோணார்க், பாராதீப், விசாகப்பட்டினம், சென்னை, புதுச்சேரி, கன்னியாகுமரியிலும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். அந்நிகழ்ச்சிகள் தேசிய ஒற்றுமையும் மக்களின் பங்கேற்பையும் வலுப்படுத்தும்.
அது மட்டுமின்றி, பயண வழித்தடம் முழுவதும் பொது கலந்துரையாடல்கள், சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், சிஎஸ்ஆர் நடவடிக்கைகள் மற்றும் கடற்கரை கிராமங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு பொதுமக்கள் தொடர்பும் பொறுப்புணர்வும் வலுப்படுத்தப்படும். மேலும், இந்த சைக்கிளதானை பொருத்தவரை 9 கடற்கரை மாநிலங்கள் மற்றும் பல மாவட்டங்களை உள்ளடக்கி விரிவாக நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது” என்றனர்.
மேலும் பேசிய அவர்கள், “சைக்ளோதானின் போது சென்னையில் உள்ள கிராமப்புற பகுதியில் பிப்.13 ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணியளவில் நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். அதில் கலை நிகழ்ச்சிகளும் இடம் பெறும். அதில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் சந்ததியினர், சினிமா பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பார்கள். அவர்கள் யார் என்பதை விரைவில் அறிவிப்போம்.
CISF சார்பில் ஆண்டுக்கு 14,000 பேரை பணிக்கு எடுக்கிறோம். அதில், கடலோர மக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு தரப்பிலிருந்து இந்த சைக்கிள் பயணத்திற்காக எந்த நிதியும் ஒதுக்கவில்லை. மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த சுயமாக செயல்படுத்துகிறோம். பயணத்தின் போது அந்தந்த கிராமத்தில் உள்ள பள்ளி போன்ற கட்டடங்களில் தங்க அனுமதி கேட்டுள்ளோம்” என்றும் தெரிவித்தனர்.