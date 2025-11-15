ETV Bharat / state

CISF 50வது தொகுதி தேர்ச்சி அணிவகுப்பு கோலாகலமாக நடைபெற்றது!

அரக்கோணம் தக்கோலத்தில் CISF 50-வது தொகுதி கான்ஸ்டபிள்/ஜிடி தேர்ச்சி அணிவகுப்பில் 1,879 பயிற்சியாளர்கள் தங்கள் அடிப்படை பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்து மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படையில் இணைந்தனர்.

CISF 50வது தொகுதி கான்ஸ்டபிள்/ஜிடி தேர்ச்சி அணிவகுப்பு
CISF 50வது தொகுதி கான்ஸ்டபிள்/ஜிடி தேர்ச்சி அணிவகுப்பு (ETVBharat TamilNadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 6:55 PM IST

1 Min Read
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் தக்கோலத்தில் CISF 50வது தொகுதி கான்ஸ்டபிள் தேர்ச்சி அணி வகுப்பு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் தக்கோலத்தில் அமைந்துள்ள CISF பயிற்சி தளத்தில் 50வது தொகுதி கான்ஸ்டபிள்/ஜிடி (ஆண் & பெண்) பயிற்சியாளர்களின் தேர்ச்சி அணிவகுப்பு மிகுந்த சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இதில் CISF RC–RTC தக்கோலத்தின் செரிமோனியல் பரேட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் மொத்தம் 1,879 பயிற்சியாளர்கள் தங்கள் அடிப்படைப் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்து மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்பு படை (CISF)யில் இணைந்தனர்.

இந்த வீரர்கள் இந்தியாவின் முக்கியமான அணுசக்தி நிலையங்கள், விண்வெளி மையங்கள், விமான நிலையங்கள், பெருநகரங்கள் மற்றும் முக்கிய நிறுவனங்களில் பாதுகாப்பு பணிக்கு நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.

இவர்களை எதிர்காலத்தில் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு பயன்படுத்த உள்ளதால் CISF சீருடை அணிவகுப்பு நடத்தி பெருமையுடன் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த விழாவில் பயிற்சியாளர்களின் குடும்பத்தினர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.

அதே வேளையில் பரேட்டில் கான்ஸ்டபிள்கள் காட்டிய ஒழுக்கம், நேர்த்தியான ஒத்திசைவு மற்றும் கட்டுப்பாடு, தக்கோலத்தில் வழங்கப்படும் உயர்தர பயிற்சியின் தரத்தை வெளிப்படுத்தியது.

CISF 50வது தொகுதி கான்ஸ்டபிள்/ஜிடி தேர்ச்சி அணிவகுப்பு (ETVBharat TamilNadu)

இந்த விழாவில் தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்ட ஐபிஎஸ் எஸ்.ஆர். சரவணன் பயிற்சியை முடித்த வீரர்களின் சிறப்பான செயல்திறனை பாராட்டி உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், ”படையின் முதன்மை மதிப்புகளான ஒழுக்கம், நேர்மை, கடமைக்கு அர்ப்பணிப்பு போன்றவற்றை எப்போதும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். மேலும், நவீன பாதுகாப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுக்கேற்ப தங்களை மேம்படுத்தி சைபர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டும்.

RC–RTC தக்கோலத்தின் சாதனைகள், குறிப்பாக திறன் மேம்பாடு மற்றும் பெண்களின் அதிகாரமளிப்பு பாராட்டக்கூடியது. 2017 முதல் பல பெண்கள் CISF படையில் சிறப்பாக பணியாற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது" என்றார்.

தக்கோலத்தில் நடைபெற்ற இந்த தேர்ச்சி அணிவகுப்பு, நாட்டின் பாதுகாப்பில் ஒரு புதிய படிநிலையாகவும், 1,879 புதிய CISF வீரர்கள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு வளைக்குள் இணைந்த வரலாற்று நாளாகவும் அமைந்தது.

