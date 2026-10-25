வெள்ளாற்றின் நடுவே சிக்கிய சர்க்கஸ் தொழிலாளர்கள் பத்திரமாக மீட்பு
தண்ணீர் திறந்து விடுவதற்கு முன்பு ஆற்றின் கரையோரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு முறையான எச்சரிக்கை விடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
Published : October 25, 2026 at 8:13 PM IST
பெரம்பலூர்: வெள்ளாற்றின் நடுவே சிக்கிய 9 சர்க்கஸ் தொழிலாளர்களை தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
பெரம்பலூர் மாவட்டம் தொழுதூர் அருகேயுள்ள அரங்கூர் கிராம பகுதியில் லப்பைக்குடிக்காடு அருகே வெள்ளாற்றின் கரையோரத்தில் சர்க்கஸ் தொழிலாளர்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கூடாரம் அமைத்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், நிகழ்ச்சிகள் முடிவடைந்த நிலையில் கூடாரத்தை பிரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்துள்ளது. இப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 9 சர்க்கஸ் தொழிலாளர்கள் நேற்று (அக்.24) இரவு அதே பகுதியில் படுத்து உறங்கி உள்ளனர்.
இதனிடையே, பெரம்பலூர் மாவட்ட எல்லையில் உள்ள பச்சைமலை பகுதியில் நேற்று இரவு பெய்த பலத்த மழை காரணமாக வெள்ளாற்றின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து ஓடிய தண்ணீர் தொழுதுர் அணைக்கட்டில் தேங்கி அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியது.
வெள்ளாற்றின் நடுவே சிக்கிய சர்க்கஸ் தொழிலாளர்கள் மீட்பு #CircusWorkersRescue | #LifeSaved| #FloodRescue| #Perambalur | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/RbeOkqKiPu— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 25, 2026
அதனைத்தொடர்ந்து, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இன்று (அக்.25) அதிகாலை அணைக்கட்டில் இருந்து தண்ணீரை திறந்து விட்டுள்ளனர்.
திறக்கப்பட்ட நீர் வெள்ளாற்றின் வழியாக வேகமாக வந்த நிலையில், அங்கு கரையோரம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த சர்க்கஸ் தொழிலாளர்கள் வெள்ள நீரில் சிக்கினர். இதனால் செய்வதறியாது தவித்த அவர்கள், லப்பைக்குடிக்காடு பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதனையடுத்து, விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், பொதுமக்கள் உதவியுடன் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய 9 பேரையும் பாதுகாப்பாக மீட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டது.
மீட்கப்பட்டவர்கள் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகேயுள்ள நரசிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் (36), கிருஷ்ணமூர்த்தி (26), ராஜாராம் (35), தினேஷ் (23), வரதராஜபெருமாள் (24), பெரியசாமி (50), கார்த்திக் (32) பாரத் (16) மற்றும் கார்த்திக் (27) என்பது தெரியவந்துள்ளது.
முன்னெச்சரிக்கை இல்லை என குற்றச்சாட்டு
இந்நிலையில், தொழுதூர் அணைக்கட்டில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து விடுவதற்கு முன்பு ஆற்றின் கரையோரத்தில் வசிக்கும் பெரம்பலூர், கடலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு முறையான முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பை, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் வெளியிடவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
மேலும், இன்று காலை தாமதமாகவே வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாகவும், இதன் காரணமாகவே இந்த அசம்பாவிதம் நடைபெற்றதாகவும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.