டாஸ்மாக், மனமகிழ் மன்றங்களில் திடீர் ஆய்வு - அதிகாரிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு

ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், பெண்கள் சுய உதவி குழுக்கள் உள்ளிட்டோரின் உதவியுடன் ரகசிய தகவல் வலையமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

டாஸ்மாக் கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 1:50 PM IST

Updated : May 16, 2026 at 2:00 PM IST

சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் மனம் மகிழ் மன்றங்களில் கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என துறை சார்ந்த அதிகாரிகளு்ககு மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் ஆணையர் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். குறிப்பாக, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விவகாரத்தில் அவர் காட்டி வரும் கிடுக்கிப்பிடி நடவடிக்கைகளுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டுக்களையும், ஆதரவையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

முக்கியமாக பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் கோயில்கள் அருகே உள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூட உத்தரவிட்டு, முதல்கட்டமாக 50 கடைகளுக்கு மூடு விழா காணப்பட்டுள்ளது. இதே போன்று, போதைப்பொருள்களை தடுப்பதில் தவெக அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் வேளையில், மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறை சார்பாக துறைசார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு அதன் ஆணஐயர் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

அதில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில், டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் மனமகிழ் மன்றங்களில் கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பள்ளிகள், கல்லூரிகள், விடுதிகள், பேருந்து நிலையங்கள் போன்ற பகுதிகளில் போதைப்பொருள் மற்றும் சட்டவிரோத மது விற்பனையை கண்காணித்து, தொடர் சோதனை நடத்த வேண்டும்.

ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் உள்ளிட்டோரின் உதவியுடன் ரகசிய தகவல் வலையமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். கள்ளச் சாராய தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை நடைபெறும் பகுதிகளை கண்டறிந்து சோதனை நடத்த வேண்டும். கள்ளச்சாராயம் தயாரித்தல், கடத்தல், போதைப்பொருள் கடத்தல் போன்றவற்றுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

காவல் துறை, போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு, டாஸ்மாக், வனத்துறை, ரயில்வே காவல்துறை உள்ளிட்ட துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். குறிப்பாக, டாஸ்மாக் மற்றும் மனமகிழ் மன்றங்களில் திடீர் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்களின் வேலை நேரம் முறையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

கூடுதல் விலை வைத்து மது விற்பனைச் செய்ய கூடாது. 21 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு மது விற்க கூடாது. சட்டவிரோத பார்கள் மற்றும் பெட்டிக் கடைகளில் நடைபெறும் மது விற்பனையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வெளி மாநில மற்றும் கள்ளச்சாராய விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

பள்ளி, கல்லூரிகளில் மது மற்றும் போதைப்பொருள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டும். போதை விடுப்பு முகாம்களில் சுகாதாரத் துறையுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். இந்த உத்தரவுகளை முறையாக பின்பற்றாத அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

