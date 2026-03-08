பெண்கள் அரசியல் தலைமையில் நுழைவதில் பல தடைகள் உள்ளன - அமுதவல்லி ரங்கநாதன்
அரசு பெண்களுக்கு வேலை, உடல்நலம், பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்றம் தொடர்பாக புதிய கொள்கைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : March 8, 2026 at 6:53 AM IST
சென்னை: பெண்கள் அரசியல் தலைமையில் நுழைவதிலும், அதில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கவும் பல தடைகளை எதிர்கொள்கின்றனர் என்று இந்திய மகளிர் நெட்வொர்க்கின் மாநில துணை தலைவர் அமுதவல்லி ரங்கநாதன் தெரிவித்தார்.
இந்திய மகளிர் நெட்ஒர்க் (CII IWN) சார்பில் 'தமிழ்நாட்டின் தாரகை 2026 ' எனும் மாநாடு சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த மாநாட்டில் பெண்களின் ஆரோக்கியம், பணியிட பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார பங்கேற்பை வலுப்படுத்த கொள்கை பரிந்துரைகளை முன்வைத்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.
இந்த அறிக்கையில், “பணியிடங்கள் பெண்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை . வேலை நேரம், விதிமுறைகள் எல்லாம் ஆண்களை வைத்தே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குடும்ப பொறுப்பு பெண்கள் மீது அதிகம் என்பதால், அவர்கள் வேலையை விட வேண்டிய நிலை வருகிறது” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், “கர்ப்ப காலங்களில் மட்டும் அல்லாமல், வாழ்க்கை முழுவதும் பெண்கள் தங்களது உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணியிடங்கள், பயணங்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் டிஜிட்டல் தளங்களிலும் பெண்கள் ஆபத்துகளை எதிர்கொள்கிறார்கள். கூலி வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் அடிப்படை வசதி இல்லாமல் மிகவும் துயரத்தில் இருக்கிறார்கள்.
பெண்கள் அரசியல் தலைமையில் நுழைவதிலும், அதில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கவும் பல தடைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். பெரும்பாலான பெண்களுக்கு சட்ட உரிமைகள் பற்றி புரிதல் இல்லை. இதனை கருத்தில் கொண்டு அரசு பெண்களுக்கு வேலை, உடல்நலம், பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்றம் தொடர்பாக புதிய கொள்கைகளை கொண்டு வர வேண்டும்” என அந்த அறிக்கையில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய CII IWN தமிழ்நாட்டின் துணை தலைவரும், கவின் கேர் (Cavin kare) நிறுவனத்தின் இயக்குநருமான அமுதவல்லி ரங்கநாதன், "மார்ச் 8 சர்வதேச மகளிர் தினமாகும். எனவே பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறோம். இந்த மாநாட்டில் குழு விவாதம் உள்பட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விவாதித்து வருகிறோம். பெண்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இந்த மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த காலங்களை ஒப்பிடும் போது இப்போது பெண்கள் அதிக அளவில் முன்னேறி வருகின்றனர். மேற்கொண்டு அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியும் விவாதித்து வருகிறோம். பெண்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும், அவர்களை இன்னும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ளவும், முன்னேற்றிக்கொள்ளவும் இது ஒரு சிறந்த தளமாக அமையும்" என தெரிவித்தார்.