கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை: தூத்துக்குடியில் கேக் விற்பனை தீவிரம்
கடந்த வருடங்களை விட கூடுதலாக இந்த ஆண்டு கேக் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், விற்பனை நன்றாக இருப்பதாகவும் பேக்கரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : December 24, 2025 at 7:14 PM IST
தூத்துக்குடி: கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் பல வகையான கேக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை வருகிற 25ஆம் தேதி (நாளை) கொண்டாடப்பட உள்ளது. கிறிஸ்தவர்கள், ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பைக் கொண்டாடும் வகையில் வீடுகள், தேவாலயங்களில் கேக் வெட்டி ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்வர்கள்.
அந்த வகையில், தூத்துக்குடியில் கேக் தயாரிப்பு மிக சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இங்கு தயாரிக்கப்படும் கேக் வகைகள் சுவையானதாகவும், தரமானதாகவும் இருப்பதால் சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் பல்வேறு பேக்கரிகளில் பொதுமக்கள் அதிகம் வாங்கும் பிளம் கேக்குகள் சிறப்பான முறையில் தயார் செய்து வைத்துள்ளனர். இதில், உலர் பழங்கள், உயர் ரக மது வகைகள், பாதாம், முந்திரி உள்ளிட்டவைகளை பல நாள்கள் ஊற வைத்து சிறப்பான முறைையில் கேக்கை செய்துள்ளனர்.
ப்ளம் கேக்குகளில் இந்த ஆண்டு புதிதாக ராயல் பிளம் கேக் வகை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரிச் பிளம் கேக், ஒயிட் பிளம் கேக், சுகர்லெஸ் பிளம் கேக் மற்றும் ரெட் ஒயின் கேக், க்ரன்பெரி ஒயின் கேக், டீ கேக், ஸ்லைஸ் கேக், சாக்லேட் டீ கேக், வெண்ணிலா கேக், லாவா கேக், ஜார் கேக், ஆரஞ்சு கேக், ரெயின்போ கேக், மில்க் புட்டிங், பனானா கேக், ப்ரூட் கேக், பட்டர் ஸ்காட்ச் கேக் உள்ளிட்ட 50 வகையான சுவை மற்றும் பல்வேறு நிறங்களில் கேக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், குழந்தைகளை கவரும் வகையில் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா பொம்மை மற்றும் பல்வேறு பொம்மை வடிவங்களான கேக்குகள் மற்றும் முதியவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய கேக்குகள் என அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவரக்கூடிய வகைகள் கேக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டு கடைகளில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு நாளே உள்ள நிலையில் கேக்குகளை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர். கடந்த வருடங்களை விட கூடுதலாக இந்த ஆண்டு கேக் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் விற்பனை நன்றாக இருப்பதாகவும் பேக்கரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.