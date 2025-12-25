ETV Bharat / state

திருச்சியில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்: தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலி

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி, திருச்சி மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதியில் போலீஸ் பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருச்சி தேவாலயங்களில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்
திருச்சி தேவாலயங்களில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 25, 2025

திருச்சி: கிறிஸ்துமஸ் விழாவையொட்டி திருச்சியில் உள்ள தேவாலயத்தில் இயேசு கிறிஸ்துமஸ் விழாவை பிரம்மாண்ட செட் அமைக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவர்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடினர்.

இயேசுவின் பிறப்பை முன்னறிவிக்கும் வகையில் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் இல்லங்களில் ஸ்டார்களை தொங்க விட்டு தேவலாயங்கள், பள்ளிகளில் குடில்கள் அமைத்து கடந்த ஒரு வாரம் பிரார்த்தனை நடத்தினர். மண்ணில் தோன்றிய புனிதர் அன்பும், கருணையும் மட்டுமே தாரக மந்திரமாகக் கொண்டு இந்த உலகில் மனிதரில் புனிதமாய் வாழ்ந்து காட்டிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த அகில உலகில் அவதரித்த தினமாகும்.

உலகம் முழுவதும் (டிச 25) ஆம் தேதி இன்று கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் கிறிஸ்துமஸ் விழாவையொட்டி திருச்சி பாலக்கரையில் உள்ள உலக மீட்பர் பசிலிக்கா பேராலயம், மேலப்புதூர் தூய மரியன்னை பேராலயம், குழந்தை இயேசு திருத்தலம், புனித அந்தோணியார் ஆலயம், புனித சூசையப்பர் ஆலயம், திருச்சி ஜங்ஷன் ரயில் நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள தென்னிந்திய திருச்சபை கதீட்ரல் தேவாலயம் உள்ளிட்ட ஏராளமான கிறிஸ்துவ ஆலயங்களில் நேற்று இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரத்தில் சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெற்றது.

இதையும் படிங்க: ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் 13 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவு

மேலும், திருச்சி பாலக்கரையில் உள்ள உலக மீட்பர் பசிலிக்காவில் பங்குத்தந்தை ஆல்பர்ட் தலைமையில் திருப்பலி நிறைவேற்றப்பட்டது. தென்னிந்திய திருச்சபை ஜான் கதீட்ரல் தேவாலயத்தில் தலைமை போதகர் சுரேஷ் குமார் மற்றும் போதகர் ஜெரின் ஆகியோர் தலைமையில் திருப்பலி நடத்தி வைத்தனர். பாலக்கரை பகுதியில் அமைந்துள்ள உலக மீட்பர் பசிலிக்கா பேராலயத்தில் பிரம்மாண்டமான செட் அமைக்கப்பட்டு, நள்ளிரவு 12 மணியளவில் வண்ண விளக்குகள் ஜொலிக்க இயேசு கிறிஸ்து அவதரிக்கும் நிகழ்வு மிக தத்ரூபமாக நிகழ்த்தப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து, அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்களுக்கு நற்செய்திகள் வழங்கப்பட்டன. திருப்பலி நிறைவுற்ற பின்பு திருப்பலியில் கலந்துக்கொண்ட கிறிஸ்துவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மகிழ்ச்சியுடன் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிகொண்டனர். கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி, திருச்சி மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதியில் போலீஸ் பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு முழுக்க கூடுதல் ரோந்து பணிகளில் போலீசார் ஈடுபட உள்ளனர்.

