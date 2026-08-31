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சோழர் கால ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகளின் உண்மையான வரலாற்றுத் தொடர்பு நாகப்பட்டினத்துடன் இருப்பதால், அவற்றை நாகப்பட்டினம் அருங்காட்சியகத்தில் வைத்து பொதுமக்கள் பார்வைக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என ஜவாஹிருல்லா கோரிக்கை விடுத்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Tamil Nadu assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 11:08 PM IST

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சென்னை: சோழர் கால ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள் நாகைக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்தின்போது பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜவாஹிருல்லா, சோழர் பேரரசு காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள் நெதர்லாந்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அவை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவை என்பதற்கு யுனெஸ்கோவின் இன்டர் கவர்ன்மென்டல் கமிட்டி சான்றளித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

மேலும், கடந்த 14 ஆண்டுகளாக ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகளை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது வெளியுறவுத்துறைக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

இந்த நிலையில், இந்திய பிரதமர் நெதர்லாந்து பிரதமருடன் நடைபெற்ற சந்திப்பின்போது, ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள் இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாகவும், தற்போது அவை இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகளின் உண்மையான வரலாற்றுத் தொடர்பு நாகப்பட்டினத்துடன் இருப்பதால், அவற்றை நாகப்பட்டினம் அருங்காட்சியகத்தில் வைத்து பொதுமக்கள் பார்வைக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "உலக அதிசயங்கள் குறித்து பேசும்போது இத்தாலியில் சாய்ந்த நிலையில் உள்ள கோபுரத்தை உலக அதிசயம் என குறிப்பிடுவார்கள். ஆனால், ஒரு கோபுரம் சாய்ந்து கிடப்பது மட்டும் உலக அதிசயம் அல்ல, கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு புயல், மழை உள்ளிட்ட இயற்கை சீற்றங்களை கடந்து, அரை அங்குலம் கூட அசையாமல் நெஞ்சை நிமிர்த்தி நிற்கும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில்தான் உண்மையான உலக அதிசயம்.

சோழர் கால கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், ஓலைச்சுவடிகள் உள்ளிட்ட சோழர்களுடன் தொடர்புடைய அனைத்து வரலாற்றுச் சின்னங்களும் ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். பல இடங்களைச் சுற்றி தற்போது இந்தியாவை வந்தடைந்துள்ள ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள், ஒரு நதி பல கரைகளைத் தொட்டு சீறிப்பாய்ந்து இறுதியில் கடலில் கலப்பதைப் போல, சோழர் கால செப்பேடுகளை மீண்டும் தமிழகம் வரும். நாகப்பட்டினத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்" என உறுதியளித்தார்.

TAGGED:

MINISTER RAJMOHAN
CHOLA PERIOD
ANAIMANGALAM
சோழர் கால ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள்
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