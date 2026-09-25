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விழுப்புரம் அருகே சோழர் காலத்தை சேர்ந்த தர்மதேவி சிலை கண்டெடுப்பு

தென்பெண்ணையாற்றின் கரையோர பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாகக் கிடைத்து வரும் இதுபோன்ற தீர்த்தங்கரர் மற்றும் சமண சமய சிற்பங்கள், அந்தப் பகுதிகளில் ஒரு காலத்தில் சமண சமயம் செழித்து விளங்கியிருக்கலாம் என்பதற்கான முக்கிய தொல்லியல் சான்றுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.

தர்மதேவி சமண சிற்பம்
தர்மதேவி சமண சிற்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 4:09 PM IST

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே கரடிப்பாக்கத்தில் சோழர் காலத்தை சேர்ந்த தர்மதேவி சமண சிலை கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் அருகே உள்ள கரடிப்பாக்கம் கிராமத்தில், தொல்லியல் ஆய்வாளர் இம்மானுவேல் தலைமையில், அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியின் வரலாற்றுத் துறை முதுகலை ஆய்வு மாணவர்கள் கள ஆய்வில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அங்குள்ள மாரியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் அரச மரத்தடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த பழமையான சிலை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, கலைநயத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த சிலை தர்மதேவி சிற்பம் என கண்டறியப்பட்டது.

இந்த தர்மதேவி சிலை சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தென்பெண்ணையாற்றில் மணல் குவாரி பகுதியில் மணல் அள்ளும் பணியின் போது கிடைத்ததாகவும், பின்னர் அந்தச் சிலையை கோயில் வளாகத்துக்கு கொண்டு வந்து வைத்ததாகவும் அப்பகுதியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் மேற்கொண்ட கள ஆய்வில், அந்தச் சிற்பத்தின் சிற்பக்கலை அம்சங்கள் மற்றும் சமய அடையாளங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், இது பழமையான சமண சிற்பமாக இருக்கலாம் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

சமண சமயத்தில் 22-வது தீர்த்தங்கரராக போற்றப்படும் நேமிநாதரின் இயக்கியாக தர்மதேவி வழிபடப்பட்டுள்ளார். இவரை சமணர்கள் அம்பிகா, அம்பை, அம்பா, குஷ்மாந்தினி, அம்ர குஷ்மாந்தினி உள்ளிட்ட பல்வேறு பெயர்களில் வழிபட்டு வந்ததாக வரலாற்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கரடிப்பாக்கத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ள சிலை, தர்மதேவியின் வழக்கமான உருவ அமைப்புகளுடன் பல்வேறு அம்சங்களில் ஒத்துப்போகும் வகையில் உள்ளது. இந்த தர்மதேவி சிலை சுமார் 3 அடி உயரம் கொண்டதாக உள்ளது. பீடத்தின் மீது தேவியானவர் சுகாசன நிலையில் அமர்ந்தவாறு சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிற்பத்தின் தலையில் அழகிய மகுடம் காணப்படுகிறது. மகுடத்தின் முகப்புப் பகுதியில் அமர்ந்த நிலையில் நேமிநாத தீர்த்தங்கரரின் சிறிய உருவம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிலை நேமிநாதரின் இயக்கியான தர்மதேவியைச் சுட்டிக்காட்டும் முக்கிய அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது.

தர்மதேவியின் வலது கரத்தில் நீலோத்பல மலர் காட்டப்பட்டுள்ளது. இடது கரம் வரத ஹஸ்த நிலையில் அமைந்துள்ளது. தோள்களில் கேயுரம், தோள்வளைகள் மற்றும் கைவளைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அணிகலன்கள் நுட்பமாகச் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. முழுமையான பட்டாடை அணிந்த நிலையில் காணப்படும் தேவியின் இடுப்புப் பகுதியில் மேகலை சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கால்களில் தண்டைகள் மற்றும் சிலம்புகள் போன்ற அணிகலன்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம் அக்கால சிற்பிகள் ஆபரணங்கள் மற்றும் ஆடை அலங்காரங்களை எவ்வளவு நுட்பமாக கல்லில் வடிவமைத்துள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகிறது

தர்மதேவியின் வலது காலுக்குக் கீழ்பகுதியில் அவரது வாகனமாகக் கருதப்படும் சிங்கம் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், தர்மதேவியுடன் தொடர்புடைய இரு குழந்தைகளும், ஒரு பணிப்பெண்ணும் சிற்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இது போன்ற உருவ அமைப்புகள் தர்மதேவி அல்லது அம்பிகா தொடர்பான சமணச் சிற்பங்களில் காணப்படும் முக்கிய அடையாளங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.

சிற்பத்தின் பின்புறத்தில் அழகிய திருவாசி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மேற்பகுதியில் மாமரத்தின் கிளைகள் போன்ற வடிவமைப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன. தர்மதேவி சிற்பத்தின் உருவ அமைப்பு, அணிகலன்கள், குழந்தைகள், சிங்கம், மாமரக் கிளைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கூறுகளும் இதன் சமண சமயத் தொடர்பை வெளிப்படுத்துவதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கரடிப்பாக்கம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கிடைக்கும் தொல்லியல் சான்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பார்க்கும்போது, இப்பகுதியில் பிற்கால சோழர் காலத்தில் சமணர்களின் ஜினாலயம் ஒன்று இருந்திருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

காலப்போக்கில் அந்த ஜினாலயம் அழிந்து போயிருக்கலாம். அங்கிருந்த சமணச் சிற்பங்கள் பல்வேறு காரணங்களால் இடம்பெயர்ந்து, தற்போது வெவ்வேறு இடங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதற்கான வாய்ப்பும் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள தர்மதேவி சிலையின் சிற்பக்கலை அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இது கி.பி. 13-14 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

கரடிப்பாக்கம் மட்டுமின்றி, தென்பெண்ணையாற்றை ஒட்டியுள்ள பல்வேறு பகுதிகளிலும் சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்த சமணச் சிற்பங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக மாரங்கியூர், எனதிரிமங்கலம், கொரத்தி, கணிசப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீர்த்தங்கரர் சிற்பங்கள் இன்றளவும் காணப்படுகின்றன.

தென்பெண்ணையாற்றின் கரையோரப் பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாகக் கிடைத்து வரும் இதுபோன்ற தீர்த்தங்கரர் மற்றும் சமண சமயச் சிற்பங்கள், அந்தப் பகுதிகளில் ஒரு காலத்தில் சமண சமயம் செழித்து விளங்கியிருக்கலாம் என்பதற்கான முக்கிய தொல்லியல் சான்றுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.

ஆற்றங்கரைப் பகுதிகளில் குடியிருப்புகள், வணிகப் பாதைகள் மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்கள் இருந்ததால், அப்பகுதி கள் சமணத் துறவிகள் மற்றும் சமண சமய ஆதரவாளர்களின் வாழ்விடமாகவும், சமய நடவடிக்கைகளுக்கான மையங்களாகவும் இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனிடையே, கரடிப்பாக்கம் மாரியம்மன் கோயில் வளாகத்தின் வாயில் பகுதியில் சிதைந்த நிலையில் சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்ததாக கருதப்படும் சண்டிகேஸ்வரர் சிலை ஒன்றும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே பகுதியில் சமண சமயத்தைச் சேர்ந்த தர்மதேவி சிலையும், சைவ சமயத்துடன் தொடர்புடைய சண்டிகேஸ்வரர் சிலையும் காணப்படுவது, அந்தப் பகுதியின் பழமையான சமய மற்றும் பண்பாட்டு வரலாற்றை ஆய்வு செய்வதற்கான முக்கியத்துவத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

தென்பெண்ணையாற்றில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டு தற்போது கோயில் வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள தர்மதேவி சிலை குறித்த முழுமையான தொல்லியல் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டால், அதன் காலம், சிற்பக்கலை பாணி, உருவ அமைப்பு மற்றும் கரடிப்பாக்கம் பகுதியில் இருந்திருக்கக் கூடிய பழமையான சமணத் தலத்தின் வரலாறு குறித்து கூடுதல் தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

இதனால், கரடிப்பாக்கத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ள இந்த தர்மதேவி சிலை, விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் தொல்லியல் வரலாற்றில் மட்டுமின்றி, தென்பெண்ணையாற்றங்கரைப் பகுதிகளில் சமண சமயத்தின் வரலாற்றுப் பரவலை அறிய உதவும் முக்கியமான தொல்லியல் சான்றாக அமைந்துள்ளது.

TAGGED:

சோழர் கால சிற்பம்
VILLUPURAM
தர்மதேவி சமண சிலை
CHOLA ERA
DHARMADEVI SCULPTURE

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