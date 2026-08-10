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கொள்ளிடம் ஆற்றில் சோழர் கால கட்டிட எச்சங்கள் கண்டெடுப்பு - அகழாய்வு செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை

தஞ்சாவூர் கோட்டைமேடு மற்றும் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சோழர் காலச் செங்கற்களின் அமைப்போடு இவை ஒத்துப்போவதாகவும் கூகூர் மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

கொள்ளிடம் ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள சோழர் கால கட்டிட எச்சங்கள்
கொள்ளிடம் ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள சோழர் கால கட்டிட எச்சங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 3:37 PM IST

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திருச்சி: லால்குடி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றில் சோழர் கால கட்டிட எச்சங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு தொல்லியல் துறை அகழாய்வு செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி வட்டம், கூகூர் கிராமத்தை ஒட்டியுள்ள கொள்ளிடம் ஆற்றில் பழமையான சுட்ட செங்கற்களாலான கட்டிட எச்சங்கள், கல் தூண்கள் மற்றும் பழங்கால மண்பாண்டங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டபோது உருவான பள்ளங்களில் தேங்கி நின்ற நீரானது கோடை வெப்பம் காரணமாக தற்போது வற்றி காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, கூகூர் பகுதியில் ஆற்றின் கரையில் இருந்து சுமார் 150 மீட்டர் தொலைவில், ஆற்றுக்கு நடுவே செங்கல் சுவர்களாலான கட்டிட அமைப்புகள் வெளியே தெரியத் தொடங்கியுள்ளன.

சுமார் 15 கிலோ எடையும், 2 அடி நீளமும், 1 அடி அகலமும் கொண்ட பெரிய அளவிலான சுட்ட செங்கற்கள் களிமண் பூச்சு கொண்டு பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை தற்கால சாதாரண செங்கற்களை விட 5 மடங்கு பெரியதாக உள்ளன. இச்செங்கற்களில் சில பிரத்யேக ‘ய’ வடிவ குறியீடுகளும் காணப்படுகின்றன.

கட்டிட எச்சங்கள்
கட்டிட எச்சங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கட்டிடச் சுவர்களுடன் சேர்த்து பழங்கால கல் தூண்கள், ஆழமாகச் செல்லும் தூண் பகுதிகள் மற்றும் தடிமனான கருப்பு நிறப் பானைகள், பானை ஓடுகள் மற்றும் மண்பாண்ட எச்சங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிக்கு நேர் எதிரே, தெற்குப் பக்கத்தில் சுமார் 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கல்லணை அமைந்துள்ளது.

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இதனால், சோழர் காலத்தில் கரிகால் சோழன் கல்லணையைக் கட்டியபோது அதனுடன் தொடர்புடைய அமைப்பாகவோ, படகுத் துறையாகவோ, வழிபாட்டுத் தலமாகவோ, படைவீரர்கள் தங்கும் முகமாகவோ அல்லது அரண்மனை அமைப்பாகவோ இந்த இடம் இருந்திருக்கலாம் என அப்பகுதி மக்கள் கருதுகின்றனர். மேலும், தஞ்சாவூர் கோட்டைமேடு மற்றும் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சோழர் காலச் செங்கற்களின் அமைப்போடு இவை ஒத்துப்போவதாகவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

தற்போதைய செங்கல்லை விட 5 மடங்கு பெரிதாக இருக்கும் ஒரு செங்கல்
தற்போதைய செங்கல்லை விட 5 மடங்கு பெரிதாக இருக்கும் ஒரு செங்கல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்துத் தகவலறிந்த கூகூர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, லால்குடி வருவாய் வட்டாட்சியர் மற்றும் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டிடத்தின் பெரும்பகுதி ஆற்றின் நீருக்குள்ளும் மணலுக்குள்ளும் புதைந்துள்ளதால், பழமையான இந்த வரலாற்றுச் சின்னங்கள் மேலும் சேதமடைவதற்குள், தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை உடனடியாக தலையிட்டு, தனிக்குழு அமைத்து உரிய அகழாய்வு மற்றும் அறிவியல்பூர்வ சோதனைகளை மேற்கொண்டு உண்மையை வெளிக்கொணர வேண்டும் என கூகூர் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

TRICHY KOLLIDAM RIVER
ARCHITECTURAL REMNANTS
கொள்ளிடம் ஆறு
சோழல் கால கட்டிட எச்சங்கள்
CHOLA ERA ARCHITECTURAL REMNANTS

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