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லால்குடி அருகே சோழர் கால கட்டட எச்சங்கள் கண்டெடுப்பு - தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு

கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சங்கள், சங்க காலத்தைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கக்கூடும் என்று தொல்லியல் துறையினர் உறுதியாக தெரிவித்தனர்.

லால்குடி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஆய்வு செய்யும் தொல்லியல் துறையினர்
லால்குடி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஆய்வு செய்யும் தொல்லியல் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 10:40 PM IST

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திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள சோழர் காலக் கட்டிட எச்சங்களை தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

லால்குடி வட்டம், கூகூர் கிராமத்தை ஒட்டியுள்ள கொள்ளிடம் ஆற்றில் பழமையான சுட்ட செங்கற்களால் ஆன கட்டிட எச்சங்கள், கல் தூண்கள் மற்றும் பழங்கால மண்பாண்டங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கொள்ளிட ஆற்றில் வெள்ளப் பெருக்கின் போது மணல் அரிப்பினால் ஏற்பட்ட பள்ளங்களில் தேங்கி நின்ற தண்ணீர், கோடை வெப்பம் காரணமாக வற்றி காணப்படுகின்றது.

இதன் காரணமாக, கூகூர் பகுதியில் ஆற்றின் கரையில் இருந்து சுமார் 150 மீட்டர் தொலைவில், ஆற்றுக்கு நடுவே செங்கல் சுவர்களால் ஆன கட்டிட அமைப்புகள் வெளியே தெரியத் தொடங்கியுள்ளன.

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சுமார் 15 கிலோ எடையும், 2 அடி நீளமும், 1 அடி அகலமும் கொண்ட பெரிய அளவிலான சுட்ட செங்கற்கள், களிமண் பூச்சு கொண்டு பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை தற்கால சாதாரண செங்கற்களை விட 5 மடங்கு பெரியதாக உள்ளன.

மேலும், இச்செங்கற்களில் சில பிரத்யேகக் ( ய வடிவில் ) குறியீடுகளும் காணப்படுகின்றன. கட்டிடச் சுவர்களுடன் சேர்த்து பழங்காலக் கல் தூண்கள், ஆழமாகச் செல்லும் தூண் பகுதிகள், தடிமனான கருப்பு நிற பானைகள் மற்றும் ஓடுகள் மண்பாண்ட எச்சங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிக்கு நேர் எதிரே தெற்குப் பக்கத்தில் சுமார் 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கல்லணை அமைந்துள்ளது.

இதனால், சோழர் காலத்தில் கரிகால் சோழன் கல்லணையைக் கட்டியபோது அதனுடன் தொடர்புடைய அமைப்பாகவோ, படகுத் துறையாகவோ, வழிபாட்டுத் தலமாகவோ, படைவீரர்கள் தங்கும் முகாமாகவோ அல்லது அரண்மனை அமைப்பாகவோ இது இருந்திருக்கலாம் என அப்பகுதி மக்கள் கருதுகின்றனர்.

மேலும், தஞ்சாவூர் கோட்டைமேடு மற்றும் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சோழர் காலச் செங்கற்களின் அமைப்போடு இவை ஒத்துப்போவதாகவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

இதுகுறித்த தகவலறிந்த கூகூர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். லால்குடி வருவாய் வட்டாட்சியர், திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டிடத்தின் பெரும்பகுதி ஆற்றின் நீருக்குள்ளும் மணலுக்குள்ளும் புதைந்துள்ளதால், பழமையான இந்த வரலாற்றுச் சின்னங்கள் மேலும் சேதமடைவதற்குள், தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை உடனடியாகத் தலையிட்டு, தனிக்குழு அமைத்து உரிய அகழாய்வு மற்றும் அறிவியல் பூர்வ சோதனைகளை மேற்கொண்டு உண்மையை வெளிக்கொணர வேண்டும் என கூகூர் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

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இந்த நிலையில், இந்தியத் தொல்லியல் ஆய்வகத்தின் (ASI) திருச்சி வட்ட கண்காணிப்புத் தொல்லியல் ஆய்வாளர் பி.அறவழி தலைமையில் அதிகாரிகள் அந்த இடத்தைப் பார்வையிட்டனர்‌.

அங்குள்ள எச்சங்கள், சங்க காலத்தைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் உறுதியாக தெரிவித்தனர். "இக்கட்டமைப்பு சங்க காலத்தைச் சேர்ந்தது; இது பாசனத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு நீர்க்கட்டமைப்பாக இருந்திருக்கலாம். இது நீரைத் தேக்கி வைப்பதற்கோ அல்லது திசை திருப்புவதற்கோ அமைக்கப்பட்ட தடுப்பணையாகவோ, அல்லது நீரோட்டத்தைக் சீராக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட செயற்கைக் கால்வாயாகவோ இருந்திருக்கக்கூடும். அங்கு நான்கு அடி உயரம் வரை தண்ணீர் இருந்ததால், இக்கட்டமைப்பை முழுமையாக அணுக முடியாமல், ஒரு பகுதியளவே ஆய்வு செய்ய முடிந்தது. இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள செங்கற்களின் அளவைக் கொண்டு பார்க்கும்போது, இது சங்க காலத்தைச் சேர்ந்ததாக இருப்பதற்கே அதிக வாய்ப்புள்ளது" என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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