சென்னை பல்லாவரம் இரட்டைக் கொலையில் 10 பேர் கைது- அதிரவைக்கும் பின்னணி
Published : March 10, 2026 at 5:31 PM IST
சென்னை: சென்னை பல்லாவரத்தில் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 2 பேர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், 10 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் சிலரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த திரிசூலத்தை சேர்ந்தவர் ஆறு என்கிற ஆறுமுகம் (20). இவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அய்யப்பன் என்பவர் வீட்டில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக தங்கி டாடா ஏஸ் வாகனம் ஓட்டி வருகிறார். ஆறுமுகம் சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதால், அவருடன் அவருடைய சகோதரர் விஜயகுமாரும்(34) உடன் தங்கி அவரை கவனித்து வந்துள்ளார்.
இந்தநிலையில் நேற்று ஆறுமுகமும் அவருடன் வேலை செய்யும் முடிச்சூரை சேர்ந்த சதீஷ் என்கிற 17 வயது சிறுவனும் திரிசூலம் பகுதியில் உள்ள ஒரு குடிசை வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது விஜயகுமார் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் மூன்று பேர் வீட்டிற்கு வெளியே அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது ஒரு ஆட்டோ மற்றும் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த 11 பேர் கொண்ட கும்பல், வெளியே அமர்ந்திருந்த விஜயகுமார் மற்றும் அவரது உறவினர்களின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி விட்டு, உள்ளே சென்று தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆறுமுகத்தையும், சிறுவன் சதீஷையும் கொன்று விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது.
இதுகுறித்து விஜயகுமார் அளித்த தகவலின் பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற பல்லாவரம் போலீசார், இறந்து கிடந்த வருவரின் உடல்களையும் கைப்பற்றி, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
அந்த பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, விஜயகுமார் உள்ளிட்ட மூவரிடம் போலீசார் நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையில், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது முடிச்சூரை சேர்ந்த தீபக் மற்றும் அவருடைய கூட்டாளிகள் என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவர்களைப் பிடிக்க, பல்லாவரம் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையில் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. போலீசார் மேலும் நடத்திய விசாரணையில் பல சம்பவங்கள் தெரியவந்துள்ளன.
உயிரிழந்த ஆறுமுகம் கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு முடிச்சூர் எம்ஜிஆர் நகரில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்துள்ளார். அப்போது ஆறுமுகத்தின் தாயார் இறப்புக்கு வந்திருந்த முடிச்சூரை சேர்ந்த தீபக் மற்றும்ல அவருடைய நண்பர்கள், மது போதையில் ஆறுமுகத்துடன் தகராறு செய்து அவரை தலையில் வெட்டி உள்ளனர். இதுகுறித்து பெருங்களத்தூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு சுங்குவார்சத்திரத்தை அடுத்த எச்சூரை சேர்ந்த ஆல்பர்ட் என்பர் கொலை வழக்கிலும் ஆறுமுகம் சிறைக்கு சென்று வந்துள்ளார். பின்னர், ஆறுமுகம் கேரளாவில் வேலை செய்தபோது, அவருடன் முடிச்சூரை சேர்ந்த சதீஷும் வேலை செய்துள்ளார்.
பின்னர் இருவரும் சென்னை வந்த பிறகு திரிசூலம் பகுதியில் தங்கி வேலை செய்து வந்துள்ளனர். ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு, ஆறுமுகமும் அவரது நண்பர்களும் முடிச்சூரில் உள்ள தீபக் மற்றும் வேல்முருகன் ஆகியோரின் வீடுகளை அடித்து உடைத்து சேதப்படுத்தி விட்டு வந்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தில் ஆறுமுகத்தின் நண்பர்களான ஐயப்பன், சாண்டி என்கிற சந்தோஷ், தினேஷ் ஆகிய மூவரையும் பீர்க்கங்கரணை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில்தான், தீபக் தனது கூட்டாளிகள் 11 பேருடன் சேர்ந்து ஆறுமுகத்தையும், அவருடன் தங்கியிருந்த சிறுவன் சதீஷையும் வெட்டிக் கொலை செய்திருப்பது, போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
ஆறுமுகம் மீது பீர்க்கன்காரணை,கூடுவாஞ்சேரி, சுங்குவார்சத்திரம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இரட்டைக்கொலை தொடர்பாக, பல்லாவரம் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், 10 பேரை பிடித்து தனி இடத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் தலைமறைவாக இருக்கும் மற்றவர்களையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.