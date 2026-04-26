EXCLUSIVE | இது இன்றி கள்ளழகர் திருவிழா இல்லை - ஆனாலும் கண்ணீர் வடிக்கும் 'தோப்பறை' தொழிலாளர்கள்

பல்வேறு அமைச்சர்களையும், முதலமைச்சர்களையும் தந்த மண் விருதுநகர் மாவட்டம். ஆனால், எங்களது கோரிக்கைகள் மட்டும் கேட்பாரற்று கிடக்கிறது என 'தோப்பறை' தொழிலாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.

தோப்பறை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 26, 2026 at 9:09 PM IST

-By இரா. சிவக்குமார்

ஆட்டுத்தோலால் செய்யப்பட்ட தோப்பறையை கொண்டு தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கும் அழகர் திருவிழா தவிர்க்க இயலாதது.‌ ஆனாலும், இதனை உருவாக்கும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வோ கண்ணீரும், கம்பலையுமாய் தான் இருக்கிறது. “இந்தியா விடுதலை பெற்ற நாளிலிருந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். ஆனால், இதுவரை எந்த அரசும் கவனம் கொடுக்கவில்லை” என குமுறுகின்றனர்.

தூங்கா நகரத்தின் சிறப்பை மேலும் சிறப்பாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது 'சித்திரைத் திருவிழா'. உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை சித்திரைத் திருவிழா ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒருபுறம் அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் சார்ந்த திருவிழா, மறுபுறம் அழகர் மலை கள்ளழகர் திருவிழா. இந்த இரண்டு விழாக்களையும் இணைத்து நடத்திய பெருமை மதுரையை ஆண்ட விஜய நகர பேரரசின் வழிவந்த திருமலை நாயக்கரையே சாரும்.

சித்திரை திருவிழாவில் முக்கிய பங்கு

குறிப்பாக, அழகர் திருவிழாவில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுவது அழகருக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் பக்தர்களின் 'தோப்பறை' தண்ணீர் பீச்சுதல். ஆட்டுத்தோலால் செய்யப்பட்ட இந்த தோப்பறை, அழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும்போது, மதுரை கீழமாசி வீதி தேர்முட்டி அருகே அதனை உருவாக்கித் தரும் கலைஞர்களால் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கள்ளழகருக்காக விரதம் இருந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் விதமாக அவரது பக்தர்கள் ஆட்டுத்தோலால் ஆன இந்த தோப்பறையில் மஞ்சள் தண்ணீரை நிரப்பி மக்கள் மீதும், கள்ளழகர் சிலையின் மீதும் பீய்ச்சியவாறு நடந்து செல்வார்கள். இப்படி தண்ணீர் பீய்ச்சுவதே அழகரின் அருளாக கருதுவோரும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட தோப்பறை தயாரிக்கவே, சில நாட்கள் மட்டும் குடும்பத்தோடு இந்த பகுதியிலேயே உண்டு, உறங்கி விற்பனை செய்துவிட்டு, மீண்டும் ஊர் திரும்புகிறார்கள் இந்த தோப்பறை கலைஞர்கள்.

தோப்பறை தயாரிக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டியிலிருந்து சுமார் 350 குடும்பத்திற்கும் மேலானோர் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வழக்கம் போல், அவர்களைக் காண ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில் தேரடி தெருவுக்கு பயணப்பட்டோம். அப்போது, தோப்பறை கலைஞர்கள் தீவிர தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

சிரமத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் பேரம் பேசுகிறார்கள்

இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் மீனாட்சி என்ற பெண் நம்மிடம் கூறுகையில், “நாங்கள் வசிக்கும் காரியாபட்டி பகுதியில் தோப்பறை உருவாக்குவதற்கான போதுமான வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை. இதற்காக திண்டுக்கல் சென்று, அங்குள்ள பேகம்பூர் பகுதியில் ஆட்டு தோல்களை சுத்தம் செய்து வருகிறோம். ஒரு தோலுக்கு ரூ.400 வரை செலவாகிறது. ஆனால் எங்களிடம் இதனை வாங்க வருகின்ற வாடிக்கையாளர்கள் எங்கள் சிரமத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் பேரம் பேசுகிறார்கள்' என வேதனை தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய கண்ணன், “தோப்பறை தொழிலை பாரம்பரியமாக செய்து வருகிறோம். எனக்கு தெரிந்து நான் நான்காவது தலைமுறை. முதலில் எங்கள் ஊரிலேயே ஓரளவிற்கு இதனை உருவாக்குவதற்கான வசதிகள் இருந்தன. ஆனால், தற்போது இல்லை. இதற்காக ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் திண்டுக்கல் சென்று, பாடம் பண்ணி வாங்கி வர வேண்டியதுள்ளது. அதற்கு ரூ.400-லிருந்து ரூ.450 வரை செலவாகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழலில், வாடிக்கையாளர்கள் பேரம் பேசாமல் எங்களிடம் வாங்க வேண்டுகிறோம்.

தோப்பறை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கலைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், கீழமாசி வீதி பகுதியில் எங்களுக்கு இடம் ஒதுக்கி கொடுத்துள்ளார்கள். ஆனால், இந்த குறுகிய சந்திலும் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் அதிகம் இருக்கின்ற காரணத்தால், அதனை கோயில் நிர்வாகமும், மாநகராட்சி நிர்வாகமும் பத்து நாட்களுக்கு மட்டும் சற்று ஒழுங்குபடுத்திக் கொடுக்க வேண்டுகிறோம்” என்ற அவர்,

”சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு, தோப்பறை செய்யும் பணிகளை தை மாதமே தொடங்கி விடுவோம். இதனை உருவாக்குவதற்கு 3 மாதங்கள் என்பது கணக்கு. ஆட்டுத்தோலை சரியாக உணர்த்தி, செம்மைப்படுத்தி கொண்டு வருவதற்கு குறைந்தபட்சம் 90 நாட்களுக்கு மேல் ஆகும். இதிலிருந்து லாபம் கிடைத்தால் நல்லது. எங்களை பொறுத்தவரை இதனை தெய்வ காரியமாக பார்க்கிறோம்” எனவும் தெரிவித்தார்.

'தோப்பறை' உருவாக்கும் முறை

ஆட்டுத்தோல்களை வாங்கி தண்ணீரில் சுண்ணாம்புக்கல் சேர்த்து ஊற வைக்கிறார்கள். பிறகு அதிலுள்ள ரோமங்களை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு, 4 நாள் ஊற வைத்த பிறகு, மீண்டும் தண்ணீரில் அலசி கத்தியை வைத்து சுரண்ட வேண்டும். அதன்பிறகு ஆவாரம்பூ செடியை கொண்டு வந்து, தண்ணீரில் தோலோடு ஊற வைக்கின்றனர். பின்னர் கருவப்பட்டை, கடுக்காய் ஆகியவற்றை சேர்த்து தண்ணீரோடு ஊற வைக்க வேண்டும். காய வைத்த பிறகு மீண்டும் தண்ணீரில் நனைக்க வேண்டும். அதை காலால் தேய்த்து இஸ்திரி செய்த மாதிரி விறைப்பாக்க வேண்டும்.

குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தோப்பறைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மிகவும் நுட்பமான வேலைப்பாடு

மேற்கண்ட நடைமுறைகளை செய்த பிறகுதான் ஆட்டு தோல் தற்போதைய பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றாற்போன்று உருவாக்க முடியும். ஆட்டின் வலதுகால் துளையில்தான் தண்ணீர் பீய்ச்சும் அமைப்பை உருவாக்க முடியும். இடதுகால் துளையை தோள்பட்டையில் தொங்குவதற்கான அமைப்பாக மாற்றி தோப்பறையாக உருவாக்கிவிடுகிறார்கள். இது மிகவும் நுட்பமான வேலைப்பாடாகும். தமிழகத்தில் வேறு எங்கும் இதுபோன்று உருவாக்கிக் கொடுக்கின்ற நபர்களோ கலைஞர்களோ கிடையாது. பாரம்பரியமாகவே இந்த தொழில் அவர்களுக்கு தெரிந்திருப்பதால், பிறருக்கு இதுகுறித்து எதுவும் தெரியாது என்கின்றனர்.

கேட்பாரற்று கிடக்கும் கோரிக்கைகள்

தோப்பறை கலைஞர் குருநாதர் வெள்ளைச்சாமி நம்மிடம் கூறுகையில், “கடந்த 45 ஆண்டுகளாக தோப்பறை விற்பனையை செய்து வருகிறேன். இந்த பணியை எனது முன்னோர்கள் தொட்டு பாரம்பரியமாக செய்து வருகின்றோம். ஆட்டுத்தோலை சுத்தம் செய்து பராமரிக்கத் தண்ணீர் தொட்டி அமைத்து தரவேண்டும் என பல ஆண்டுகளாகக் கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம். ஆனால், அதுகுறித்து அக்கறை கொள்ள மறுக்கிறார்கள்.

எங்கள் மாவட்டத்தில் இருந்துதான் காமராஜரும், எம்.ஜி.ஆரும் சட்டசபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். அதேபோன்று தற்போது அமைச்சராக உள்ள தங்கம் தென்னரசு, அவரது அப்பா தங்கப்பாண்டியன் எல்லோரும் இங்கிருந்து தான் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர். பல்வேறு அமைச்சர்களையும், முதலமைச்சர்களையும் தந்த மண் விருதுநகர் மாவட்டம். ஆனால், எங்களது கோரிக்கைகள் மட்டும் கேட்பாரற்று கிடக்கிறது” என வேதனை தெரிவித்தார்.

அழகுமலையானுக்கு செய்யும் தொண்டு

லாபம் குறித்து பேசிய அவர், “தோப்பறை தொழிலில் லாபம் என்பது மிக மிகக் குறைவுதான். இதனை அழகுமலையானுக்கு செய்யும் தொண்டாக கருதி'தான் நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். ஆனால், அதை உருவாக்க ஆகும் கூலி அனைத்தையும் பக்தர்களின் தலையில் கட்ட வேண்டியதாக உள்ளது. ஆகையால், இந்த முறையாவது எங்களது கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் வேண்டும்.

நாடு சுதந்திரம் பெற்ற நாள் முதல் தற்போது வரை தோப்பறை தொழிலுக்கு என எந்த அரசாங்கமும், தேவையானதை செய்து கொடுக்கவில்லை. அப்படி என்ன கேட்டுவிட்டோம்? தோப்பறையை உருவாக்க முறையான வசதி. ஏனென்றால், தொட்டி மற்றும் தண்ணீர் வசதி இல்லாமல், திண்டுக்கல்லில் உள்ள பேகம்பூர் சென்று, அங்குள்ள தோல் தொழிற்சாலைகளிடம் இதனை செம்மை செய்து கொண்டு வருகிறோம்.

மதுரையை தவிர வேறு எங்கும் கிடைக்காது

அதன்பிறகு அங்கிருந்து மதுரைக்கு கொண்டு வரும்போது, அதை தைத்துக் கொடுப்பதற்கான கூலி என செலவுகள் மிக அதிகம். தோலின் அளவு, தன்மையைப் பொறுத்து, அதன் விலையும் ரூ.400-ல் இருந்து ரூ.500, ரூ.600 வரை வரும். சில தோல்கள் சிறியதாக இருக்கும், அவற்றால் எங்களுக்கு எந்தவித லாபமும் இருக்காது. அதற்காக, வீணடிக்காமல் வருகின்ற விலைக்கு விற்பனை செய்து விடுவோம். திருவிழாவுக்கு தேவையான மாலையோ, சந்தனமோ மற்ற சில பொருட்களோ வேறு எங்கும் வேண்டுமானாலும் வாங்கிவிட முடியும். இந்த தோப்பறை மதுரையில் மட்டும் தான் கிடைக்கும்” என்கிறார் குருநாதர் வெள்ளைச்சாமி.

தோப்பறை தயாரிக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதுகுறித்து அவனியாபுரத்தை சேர்ந்த அழகர் பக்தர் ராஜேந்திரன் கூறுகையில், “எங்கள் குடும்பத்தில் பாரம்பரியமாக அழகருக்கு தண்ணீர் பீச்சுகிறோம். அதற்கு பயன்படுத்தும் தோப்பறை இங்கு தான் கிடைக்கும். தமிழகத்தில் வேறெங்கும் வாங்க முடியாது.

எதிர்சேவை அன்று தொடங்கும் எங்களது ஆன்மீகப் பணி, தல்லாகுளம் பெருமாள் கோயில், ராமராயர் மண்டகப்படி, வண்டியூர் பெருமாள் கோயில், வண்டியூர் மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் எல்லாம் தண்ணீர் பீய்ச்சி நேர்த்திக்கடனை செலுத்திய பிறகு, மீண்டும் மேளதாளத்துடன் அவனியாபுரம் சென்று விரதத்தை முடிப்போம். ஒருமுறை வாங்கிய தோப்பறையை அந்த ஆண்டே ஆற்றில் கழித்து விடுவோம். அடுத்த முறை புதிய தோப்பறை தான் வாங்க வேண்டும். என் குடும்பத்திலேயே ஆறேழு தலைமுறையாக இதனை மேற்கொண்டு வருகிறோம்” என்றார் அவர்.

ஒவ்வொரு முறை அழகர் திருவிழாவின்போதும், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்காக தோப்பறை கலைஞர்கள் குறித்து சிறப்பு செய்தியை வெளியிட்டு வருகிறோம். அவர்களும் தங்களது கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். இருந்தாலும், தற்போதுவரை எந்த அரசாங்கமும் அவர்களுக்கு செவிமடுக்கவில்லை என்பது வேதனைக்குரியது விஷயம். இந்த முறையாவது புதிய அரசு தோப்பறை கலைஞர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று, அதனை நிறைவேற்றுவார்களா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

