வாணியம்பாடியில் நூதன கொள்ளை! அரசு பள்ளியில் 'மிளகாய் பொடி' தூவி உணவுப் பொருட்கள் திருட்டு
காலை உணவு திட்டத்தின்கீழ் சமைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 2 சிலிண்டர்கள், அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், உள்ளிட்டவற்றை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.
Published : October 5, 2026 at 5:56 PM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளியில், சத்துணவு சமைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த உணவுப் பொருட்களை மிளகாய் பொடி தூவி மர்ம கும்பல் திருடிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வாணியம்பாடியை அடுத்த கலந்திரா ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள மகாகவி பாரதியார் நகர் உள்ளது ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி. இந்த பள்ளியில் சுமார் 34 மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த பள்ளியில் தமிழ்நாடு அரசின் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சத்துணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இன்று காலை வழக்கம் போல், காலை உணவுத் திட்டத்திற்காக உணவு சமைக்க சமையலர் சரளா வந்தார். அப்போது, சமையலறையை திறந்த அவர், பொருட்கள் அங்குமிங்கும் சிதறிக் கிடப்பதையும், அறை முழுவதும் மிளகாய் பொடி தூவப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
பின்னர் உள்ளே சென்று பார்த்த போது, அங்கு சமைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 2 சிலிண்டர்களை காணவில்லை. மேலும், காலை உணவு மற்றும் மதியம் சத்துணவுத் திட்டங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 13 கிலோ அரிசி, 11 கிலோ பருப்பு, 3 எண்ணெய் பாக்கெட்டுகள், 4 கிலோ பச்சை பயிறு, 4 கிலோ கொண்டை கடலை ஆகியவற்றையும் மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றது தெரிய வந்தது.
மேலும் தடயங்களை அழிப்பதற்காக மர்ம நபர்கள் சமையல் அறையில் ஆங்காங்கே மிளகாய் பொடிகளை தூவி விட்டு சென்றுள்ளனர். உடனடியாக சமையலர் சரளா, இது குறித்து வாணியம்பாடி கிராமிய காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் சம்பவம் இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ஆய்வு மேற்கொண்ட காவல் துறையினர், பின்னர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்க்கொண்டு வருகின்றனர்.
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மேலும், அரசு பள்ளியில் காலை உணவு சமைக்க வைத்திருந்த உணவு பொருட்களை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் அந்த பகுதியில், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.