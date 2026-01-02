ETV Bharat / state

மிளகாய் பொடி சித்தருக்கு மிளகாயை அரைத்து அபிஷேகம்!

வேலூரில் கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி மிளகாய் நீரால் சித்தருக்கு அபிஷேகம் செய்தனர்.

சித்தருக்கு மிளகாய் நீரால் அபிஷேகம் செய்த கிராம மக்கள்
சித்தருக்கு மிளகாய் நீரால் அபிஷேகம் செய்த கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 1:41 PM IST

வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே உள்ள பாக்கம் கிராமத்தில் மிளகாய் பொடி சித்தருக்கு, கிராம மக்கள் மிளகாயை அரைத்து அபிஷேகம் செய்த சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பல மாவட்டங்களில் சித்தர்கள் வசித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, வேலூர், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, தேனி உள்ளிட்ட இடங்களில் சித்தர்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இவர்களில் பலர், தனியாக ஒரு இடத்தில் தவம் செய்து, தான் இருக்கும் இடத்தை எப்படியோ அறிந்து வருபவர்களுக்கு ஆசியும், குறியும் சொல்லி அனுப்புவர். சிலர் தங்களை சித்தர் என மக்களிடம் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு தினமும் மக்களுக்கு குறி கூறுவதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பர்.

அப்படியான சித்தர்களுக்கு மக்கள் தினமும் காணிக்கை கொடுப்பார்கள். அவ்வப்போது பால், நெய் போன்றவற்றால் அபிஷேகமும் செய்வார்கள். இதில் சில அபிஷேகங்கள் மிகவும் வினோதமாக இருக்கும். அந்த வகையில், ஒரு வினோத அபிஷேக சம்பவம் நாமக்கல்லில் நடந்துள்ளது.

மிளகாய் பொடி சித்தருக்கு நடந்த மிளகாய் அபிஷேகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் மிளகாய் பொடி சித்தர் என்ற பெயரில் ஒரு சித்தர் வாழ்ந்து வருகிறார். அவர் நேற்று (ஜன.1) குடியாத்தம்–சித்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள காளியம்மன் மற்றும் முனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு வருகை தந்தார். இந்த தகவல் அறிந்ததும், அந்தப் பகுதி கிராம மக்கள் பெருந்திரளாக திரண்டனர். அப்போது உலக நன்மைக்காகவும், பொதுமக்களின் நலனுக்காகவும் மிளகாய் பொடி சித்தர், மிளகாய் பொடி அபிஷேகம் செய்து கொள்வதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.

தொடர்ந்து, சித்தரின் கண்கள் துணியால் கட்டப்பட்டது. பின்னர் பக்தர்கள், மிளகாய்களை கல்லில் அரைத்து, அதனை தண்ணீரில் கரைத்து அந்த நீரை சித்தர் மீது ஊற்றி அபிஷேகம் செய்தனர். சிலர் நேரடியாக அவரது உடலில் மிளகாய் பொடி தூவியும் வழிபாடு மேற்கொண்டனர். இந்த அபிஷேகத்தை வேடிக்கை பார்ப்பவர்களுக்கே உடல் எல்லாம் எரிவது போல இருந்த நிலையில், அந்த சித்தரோ எந்த சலனமும் இல்லாமல் அமர்ந்திருந்தார்.

இந்த வினோத வழிபாட்டின் மூலம் தங்களது வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என கிராம மக்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர்.

