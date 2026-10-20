"குழந்தைகள் அதிக மொழிகளைக் கற்க ஆர்வம்"- அண்ணாமலை பேட்டி
"வெளிநாடு செல்வது ராகுல் காந்தியின் உரிமை; அவரது கட்சி அதுதொடர்பாக முடிவெடுக்கும்" என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 11:03 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் கல்வித்திறன் மற்றும் கற்றல் திறன் குறைந்து வருகின்றது; குழந்தைகள் அதிக மொழிகளைக் கற்க விரும்புகின்றனர் என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
விஜயதசமியை முன்னிட்டு கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்றில் இன்று (அக்.20) நடந்த பெற்றோர்களுக்கான சிறப்பு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இதில் ‘We The Leader’ அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அதேபோல், புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமியும் பங்கேற்றார்.
அதிக மொழிகளைக் கற்க குழந்தைகள் ஆர்வம்
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அண்ணாமலை, "தமிழ்நாட்டில் கல்வித்திறன் மற்றும் கற்றல் திறன் குறைந்து வருகிறது. 10- ஆம் வகுப்பு முதல் 12- ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. இதில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 9% ஆகவும், மாணவிகளின் எண்ணிக்கை 6% ஆகவும் குறைந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 50% மாணவ, மாணவிகள் உயர்கல்விக்குச் செல்கின்றனர் எனப் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது அந்த விகிதம் குறைந்து வருகின்றது. இதனை அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்; குழந்தைகள் அதிக மொழிகளைக் கற்க விரும்புகின்றனர். ஜெர்மன் உள்ளிட்ட மொழிகளைக் கற்பிப்பதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்குப் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது. சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் மாணவர்கள் அதிக மொழிகளைக் கற்க அனுமதிக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக, மத்திய கல்வி அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன்.
ஆங்கிலத்துடன் பிற மொழிகளும் வேண்டும்
ஆங்கிலத்துடன் பிற மொழிகளையும் கற்கும் வாய்ப்பை மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்க வேண்டும்; தமிழ்நாடு அரசு மொழிகளைக் கற்பதற்கு தடைகளை ஏற்படுத்துகின்றது. 1960- 1970-களில் இருந்த சூழல் தற்போது இல்லை. உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும். மத்திய அரசு வெளிநாட்டு மொழிகளுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பதும், மாநில அரசு இந்திய மொழிகளுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பதும் தவறு.
சமூக வலைத்தளங்களில் மூழ்கியுள்ள இந்திய குழந்தைகள்
பல்வேறு நாடுகளில் குழந்தைகள் சமூக வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றது. இந்தியாவில் 8, 10 வயதுக் குழந்தைகள் கூட இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக மத்திய அரசு கவனம் செலுத்திப் பரிசீலிக்க வேண்டும். 18 வயதுக்குக் கீழ் உள்ளவர்கள் சமூக வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்தத் தடை விதிப்பதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. படிப்பதற்காக கூகுள் போன்ற தளங்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம்; சமூக வலைத்தளங்கள் பல்வேறு சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் போதுமான அளவில் இல்லை
தமிழ்நாட்டில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் போதுமான அளவில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை; பல்வேறு கிராமப்புறங்களில் ஏரிகளைத் தூர்வாருதல், அடிப்படை வசதிகளைச் சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெறவில்லை. உள்ளாட்சிகளில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாததால் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தலுக்குப் பிறகு ஆளுங்கட்சியினர் பெயர் பெற்றுவிடுவார்கள் என்பதால் பணிகளுக்கான நிதியை வெளியிடத் தயங்குவதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன. கிராமப்புறங்களில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாதது துரதிர்ஷ்டவசமானது; தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகளை நியமித்து உள்ளாட்சிப் பகுதிகளில் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதுவரை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட பணிகளின் நிலை, தற்போது பெய்யவுள்ள மழையின்போது தெரிய வரும். சென்னையில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறதா? அல்லது மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளனவா? என்பது தெரியவரும்; இதைக் காண நானும் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் நிர்வாகம் இருப்பதால் கிராமப்புறங்களில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
தவெக அரசு மீது விமர்சனம்
திமுக செய்த தவறுகளைத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசும் செய்து வருகிறது. செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்புத் துறை (DIPR) நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும். அமெரிக்காவில் டொனால்டு டிரம்ப் மேற்கொள்வதைப் போன்ற நடவடிக்கைகளை இங்கு மேற்கொள்ளக் கூடாது; பத்திரிகையாளர்களை மிரட்டுவது, ஒப்பந்தங்களில் தலையிடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது.
திமுக ஆட்சியின்போதே அக்கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் கஞ்சா கடத்தலில் ஈடுபட்டனர். தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அக்கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் சிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களின் ஆதரவைப் பயன்படுத்தி சமூக விரோதிகள் அடைக்கலம் தேடுகின்றனர். எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அக்கட்சியினரைச் சந்தித்துப் புகைப்படம் எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு ஆதரவு இருப்பதைப் போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. சமூக விரோதிகள் ஆளுங்கட்சியைக் கேடயமாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இரும்புக்கரம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
தேர்தல் நேரத்திலேயே கைது செய்திருக்கலாம்
நாம் தமிழர் கட்சியின் தாராபுரம் வேட்பாளர் கார்த்திகா கைது செய்யப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு தாராபுரம் காவல்துறையினர், கோயம்புத்தூர் மாநகருக்கு வந்து அவரைக் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றது ஏன்? காவல்துறையினர் நோட்டீஸ் வழங்கி காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்திருக்கலாம்; இது பெரிய வழக்கு அல்ல; காவல்துறை எதை நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறது; ஆளுங்கட்சியின் கைப்பாவையாக காவல்துறை மாறுவதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்; தேர்தல் நேரத்திலேயே கைது செய்திருக்கலாம், தற்போது கைது செய்திருப்பது பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுகின்றது.
தேசிய அளவிலான பிரச்சாரமாக இருக்கும்
திமுகவினர் ஒன்றைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். தமிழக மக்கள் நாகரிகமான அரசியலை எதிர்பார்க்கின்றனர். தரம் தாழ்ந்து பேசும் அரசியலை மக்கள் விரும்பவில்லை; பெண்களைத் தரக்குறைவாகப் பேசுவதை ஆதரிப்பது அந்தக் கட்சிக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்; வரம்பு மீறிய பிரசாரங்கள் தமிழகத்தில் இனி எடுபடாது; இளைஞர்களும், படித்தவர்களும் அரசியலைப் புதிய கண்ணோட்டத்தில் அணுகுகின்றனர்.
காங்கிரஸ் கட்சி குரல் கொடுத்ததா?
எஸ்ஐஆர் எனப்படும் சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டபோது காங்கிரஸ் கட்சி எங்கே இருந்தது? கொளத்தூர் மற்றும் துறைமுகம் தொகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாகச் செய்திகள் வெளியானது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காகக் காங்கிரஸ் கட்சி குரல் கொடுத்ததா?, தவறுகள் நடந்திருந்தால் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து சுட்டிக்காட்டிக் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும். அதே நேரத்தில் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி செயல்படும் அமைப்புகளைக் கேலிக்கூத்தாக்கக் கூடாது.
ராகுல் காந்திக்கு முழு உரிமை உண்டு
எஸ்ஐஆர் குறித்து கேள்வி எழுப்ப ராகுல் காந்திக்கு முழு உரிமை இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் நிறுவனங்களின் மீதான நம்பிக்கையைச் சிதைக்கும் வகையில் செயல்படக் கூடாது. டெல்லி காவல்துறையினர் தலைவர்களைக் கையாளும் விதமும், அவர்களை அலைக்கழிப்பதும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல. இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசு மீது இளைஞர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தும். தலைவர்களைச் சிறையில் அடைப்பதால் அவர்கள் மேலும் பெரிய தலைவர்களாக உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. மகாத்மா காந்தி பலமுறை சிறைக்குச் சென்றதன் மூலம் பெரிய தலைவராக உருவெடுத்திருந்தார்.
விஜய்யைப் பற்றி தவறாகப் பேசியதற்காக மோதலில் ஈடுபடுவதால் எந்தப் பயனும் இல்லை; அரசியல் தலைவர்கள் தங்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக் கொண்டு கட்சியை நடத்தி ஆட்சிக்கு வருகின்றனர். ஆனால், தலைவர்களுக்காக இளைஞர்கள் வெயிலில் நின்று சண்டையிடுவது, சிவகங்கையில் நடைபெற்றதைப் போன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுவது மிகவும் மோசமானது. தலைவரைத் தவறாகப் பேசினால் அவருக்காக நேரில் சென்று நிற்பதால் என்ன பயன்?
இதற்காகவே நாங்கள் அரசியலுக்கு வந்துள்ளோம்
அடிப்படை மாற்றங்களை உருவாக்கவும், புதிய தலைவர்களை உருவாக்கவும், நாங்கள் அரசியலுக்கு வந்துள்ளோம். உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவதே சிறந்தது; அப்போதுதான் எங்களது சிந்தனைகளையும், திட்டங்களையும் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல முடியும். நாங்கள் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி; உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அடிப்படை மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவதில் தெளிவாக இருக்கின்றோம். அரசியல் கட்சியின் பெயரில் மட்டுமே போட்டியிட வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஓர் இயக்கமாகக் கூடப் போட்டியிடலாம்" என்றார்.
காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்புக
கோயம்புத்தூர் மாநகரக் காவல் ஆணையர் இன்னும் நியமிக்கப்படாதது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "காவல்துறை முதலமைச்சரின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். அப்போதுதான் மக்களிடம் நம்பிக்கை ஏற்படும். கோயம்புத்தூர் மட்டுமின்றிப் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களையும் விரைவாக நிரப்ப வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
வெளிநாடு செல்வது ராகுல் காந்தியின் உரிமை
ராகுல் காந்தியின் வியட்நாம் பயணம் குறித்து பாஜகவினர் விமர்சிப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "வெளிநாடு செல்வது ராகுல் காந்தியின் உரிமை. அவரது கட்சி அதுதொடர்பாக முடிவெடுக்கும். ராகுல் காந்தி பாஜக மீது முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளித்தால் போதுமானது. அவருடைய தனிப்பட்ட பயணத்தை விமர்சிப்பது தேவையற்றது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.