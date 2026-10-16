குழந்தைகளை வைத்து வாக்கு கேட்பதா? தவெக எம்எல்ஏ வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கில் கொந்தளித்த நீதிபதி
வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள்தான், குழந்தைகளுக்கு அந்தத் தலைவரின் வேண்டுகோளை காண்பித்து, இத்தகைய செயல்களைச் செய்ய வைத்து, ரீல்ஸ்களை உருவாக்கி அவற்றைப் பிரபலப்படுத்தியுள்ளனர் என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 8:35 PM IST
சென்னை: குழந்தைகளை வைத்து வாக்கு கேட்க வைப்பதை எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என தவெக எம்எல்ஏ வெற்றிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சேலம் வடக்கு தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் கே.சிவகுமார் 85,710 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ராஜேந்திரன் 71,676 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியடைந்தார். இதையடுத்து தோல்வியடைந்த ராஜேந்திரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், "தேர்தல் நடத்தை விதிகளுக்கு எதிராக குழந்தைகளை பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தியுள்ளார் என தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. தவெக தலைவர் விஜய் நந்தனத்தில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் குழந்தைகளை விஜய் மாமாவுக்கு வாக்களிக்க பெற்றோர்களை வற்புறுத்துமாறு தெரிவித்துள்ளார். இது தங்களது வேட்பாளருக்கும், அரசியல் கட்சிக்கும் ஆதரவாக வாக்களிக்குமாறு தகுதியுள்ள வாக்காளர்களை அழுத்தம் கொடுக்க சிறுவர்களை உணர்வு ரீதியான பயன்படுத்துவதாகும்.
சமூக ஊடகங்களின் மூலம் தேர்தலுக்கு முன்பாக பரப்பப்பட்ட ரீல்ஸ்கள் மூலமாக குழந்தைகள் அவர்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு பெற்றோர்களை வாக்களிக்க கட்டாயப்படுத்தும் வகையில் தூண்டிவிடப்பட்டனர். அதனால், சிவக்குமாரின் தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது" என அறிவிக்கக் கோரி வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி சிவக்குமார் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கில் குழந்தைகளை தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தவில்லை என சிவக்குமார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், சிவக்குமாரின் மனுவை ஏற்று தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து தீர்ப்பளித்த நீதிபதி டி.பரதசக்ரவர்த்தி, நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவினர் குழந்தைகளை வைத்து பிரச்சாரம் செய்தனர் என்று குற்றச்சாட்டுக்கு தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தமது தீர்ப்பின்போது, "அரசியல் கட்சிகள் அல்லது கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் என எவராலும் தேர்தல் தொடர்பான எந்தவொரு நடவடிக்கையிலும் குழந்தைகளை ஈடுபடுத்த முடியாது. இருப்பினும் பிரச்சாரம் மற்றும் வாக்கு சேகரிப்பது குறித்து விவாதங்கள் தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றன.
பொருட்களை வாங்குவதிலும் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மீதான ஈடுபாட்டிலும் குடும்பத்தின் மீது குழந்தைகளின் செல்வாக்கு என்பது உலகம் முழுவதும் பெரும் விவாதத்திற்குரிய ஒரு விஷயமாகும். பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை சமாதானப்படுத்துவது போலவே வீட்டில் உள்ள பெற்றோரையும், பெரியவர்களையும் குழந்தைகளும் வழிநடத்துகிறார்கள்.
இது இந்தியாவிலும், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலும் மிகவும் உண்மை. குழந்தைகள் தெய்வத்தின் மறு அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறார்கள். இங்குள்ள பெரும்பாலான மக்கள் குழந்தைகளைத் தங்கள் மூதாதையர்கள் மற்றும் முன்னோர்களின் மறுபிறவியாகக் கருதுகிறார்கள். அவர்களின் வார்த்தைகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
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குறிப்பாக பெற்றோரின் விருப்பங்களில் குழந்தைகள் பெரும் செல்வாக்கு செலுத்துகிறார்கள் என்ற வாதம் முன்வைக்கப்பட்டாலும், இந்த வழக்கில் ஒரு அரசியல் கட்சித் தலைவர் குழந்தைகளிடம் பிரச்சாரம் செய்து, அதன் மூலம் குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோரிடம் தனக்காகப் பிரச்சாரம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்வது என்பது தேவையற்ற தாக்கம் செலுத்துவதாகவே கருதப்படும்.
இதுதொடர்பாக, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தில், 'தேவையற்ற தாக்கம்' என்ற சொல்லின் வரையறை சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் ஷிவ் கிர்பால் சிங் வழக்கில் விரிவாகப் பரிசீலித்துள்ளது.
இச்சூழலில், இந்த வீடியோக்களில் குழந்தைகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவர்களிடம் செல்ஃபோன்கள் இல்லை, அவர்களால் ரீல்ஸ் (reels) செய்யவும் முடியாது. வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள்தான், குழந்தைகளுக்கு அந்தத் தலைவரின் வேண்டுகோளை காண்பித்து, இத்தகைய செயல்களைச் செய்ய வைத்து, ரீல்ஸ்களை உருவாக்கி அவற்றைப் பிரபலப்படுத்தியுள்ளனர்.
எனவே, இது முடிவெடுக்கும் விருப்பத்தை தடுத்து, குழந்தைகள் மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்திய செயலாகக் கருதப்பட முடியாது. அதிகபட்சமாக, இது பெரியவர்களை அந்தக் கட்சிக்கும் வேட்பாளருக்கும் வாக்களிக்கும்படி சம்மதிக்க வைக்கும் முயற்சியாக மட்டுமே பார்க்கப்பட முடியும்.
குழந்தைகளை இதில் ஈடுபடுத்திய முழுச் செயலும் ரசனை குறைவானது, மேலும் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது பெற்றோரின் மோசமான வளர்ப்பு முறையையே காண்பிக்கிறது. அதைக் கொண்டு குழந்தைகளை வைத்து பிரச்சார ரீல்ஸ் தயாரிப்பது தரம் தாழ்ந்ததும் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டதுமாகும். இதைத் தடை செய்வதா? அல்லது தேர்தலை ரத்து செய்வதற்கான முகாந்திரமாக ஆக்குவதா? என்பது குறித்து நாடளுமன்றம் பரிசீலிக்க வேண்டிய ஒரு விரிவான விவாதமாகும்.
ஆனால், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என்று வைத்துக்கொண்டாலும்கூட, அரசியல் தேர்வை மாற்றியமைப்பதற்காகக் குடும்பப் பாசமும் உணர்ச்சிகளும் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனவே தவிர, பெரியவர்களின் முடிவெடுக்கும் சுதந்திரத்தை முடக்கும் நிலைக்கு இன்னும் செல்லவில்லை என கருத வேண்டும்.
மாறாக, இத்தகைய சூழலில் குழந்தைகள் நச்சரிப்பதைக் காரணமாகக் காட்டி, ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவை எடுப்பதற்குப் பெரியவர்கள் அதை ஒரு சாக்காகப் பயன்படுத்திக்கொண்டால், அதுவும் அவர்களின் சொந்த முடிவே அன்றி அவர்களின் சுதந்திரமான விருப்பத்தை முடக்கியதாகாது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.