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'நான்தான் புலி பேசுகிறேன் ': பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த சிறுவர்கள்

'புலிகள் பேசுகிறது' என்னும் தலைப்பில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தனித்தனி பிரிவுகளில் கதை சொல்லும் போட்டிகள் நடைபெற்றன.

புலி வேஷம் போட்ட பள்ளி மாணவிகள்
புலி வேஷம் போட்ட பள்ளி மாணவிகள் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 4:43 PM IST

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திருநெல்வேலி: "நான்தான் புலி பேசுகிறேன் என் ஏரியாவுக்குள் யாரும் வர முடியாது' என மாவட்ட அறிவியல் மையத்தில், புலிகள் வேஷமிட்டு சிறார்கள் சொன்ன சிறுகதைகள் காண்போர்களை வியக்க வைத்தது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 29ஆம் தேதி உலக புலிகன் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று உலக புலிகள் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு வனத்துறையின் களக்காடு, முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் சார்பில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுத்து நடத்தி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கையை பாதுகாப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற வகையில் பல்வேறு போட்டிகளையும், மாணவர்கள் சார்பில் நடத்தி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று பல்வேறு போட்டிகள் மாவட்ட அறிவியல் மையத்தில் நடைபெற்றன.

இதில் புலிகள் வேடமிட்டு வந்த சிறுவர், சிறுமிகள், கதை சொல்லும் போட்டியில் பங்கேற்று அசத்தினர். இதில் 'புலிகள் பேசுகிறது' என்னும் தலைப்பில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தனித்தனி பிரிவுகளில் கதை சொல்லும் போட்டிகள் நடந்தன. இதில் புலிகள் வேடமிட்டு வந்த சிறுவர்கள், சிறுமிகள் புலிகள் போல் வேடமிட்டு வந்து புலிகள் குறித்த கதைகளை கூறி அசத்தினர்.

புலி வேடம் அணிந்தபடி மேடைக்கு வந்த சிறுவர்கள், காட்டில் இருந்து கொண்டு புலி பேசுவதாக தங்களது பேச்சை தொடங்கினர், அப்போது பேசிய சிறுமி ஒருவர், "நான்தான் புலி பேசுகிறேன், என் ஏரியாவுக்குள் யாரும் வர முடியாது" என மழலை மொழியில் பேசியது பார்வையாளர்களின் கவனத்தை பெற்றது.

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தொடர்ந்து எல்.கே.ஜி முதல் இரண்டாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கும், மூன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கும், புலிகள் குறித்த ஓவிய போட்டிகள் நடந்தன. இதில் சிறுவர், சிறுமிகள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு புலிகளின் ஓவியங்களை தத்துரூபமாக வரைந்தனர்.

குறிப்பாக வித விதமான வடிவங்களில், சிறுவர்கள் புலி உருவத்தை வரைந்து அசத்தினர். சிறுவர்களின் இந்த ஆர்வத்தைக் கண்டு அறிவியல் மைய அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆச்சரியமடைந்தனர். நிகழ்ச்சியி்ன் இறுதியில் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

TAGGED:

புலி வேடம்
சிறுவர்கள் அசத்தல்
WORLD TIGERS DAY
CHILDREN IMPRESSED WORLD TIGERS DAY

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