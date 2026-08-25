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தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து ஒன்றரை வயது குழந்தை பலி

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆலங்காயம் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதி
சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 5:46 PM IST

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திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாணியம்பாடியை அடுத்த கூவல்குட்டை கிராமத்தில் உள்ள ராஜா வட்டம் பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜயகுமார். இவருக்கு திருமணம் ஆகி 3 குழந்தைகள் உள்ளார்கள். இன்று காலை இவரது ஒன்றரை வயது உடைய 3-ஆவது மகனான நிதிஷ், வீட்டின் அருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராவிதமாக, அங்கிருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்துள்ளான்.

நீண்ட நேரம் குழந்தையை காணவில்லை என குழந்தையின் பெற்றோர் பல்வேறு இடங்களில் தேடிய போது, அப்பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் குழந்தை நிதிஷ் தவறி விழுந்தது தெரிய வந்தது. உடனடியாக குழந்தையை மீட்டு வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவனைக்கு பெற்றொர் கொண்டு சென்றனர். குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், குழந்தை ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆலங்காயம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். தண்ணீர் தொட்டியில் ஒன்றரை வயது குழந்தை தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

குழந்தை உயிரிழப்பு
வாணியம்பாடி
CHILD DIES
WATER TANK

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