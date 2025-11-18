தாய், சகோதரியின் கண்முன்னே ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழப்பு; வாணியம்பாடி அருகே சோகம்
வாணியம்பாடி அருகே ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை தாய் மற்றும் சகோதரி கண்முன்னே உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து காவலூர் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 18, 2025 at 1:41 PM IST
திருப்பத்தூர்: பள்ளி பேருந்து சக்கரத்தில் சிக்கி ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வாணியம்பாடி அடுத்த கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த வேலு - திலகா தம்பதிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை உள்ளனர். இந்நிலையில், இன்று திலகா தனது இரண்டு பெண் குழந்தைகளை வழக்கமாக பள்ளிக்கு அனுப்புவதற்காக தனியார் பள்ளி பேருந்தில் ஏற்றிவிட வந்துள்ளார். அப்போது தனது ஒன்றரை வயது கைக்குழந்தையான குருசாந்தையும் அழைத்து வந்துள்ளார்.
அப்போது, சாலையில் நின்றிருந்த பள்ளிப் பேருந்தில் திலகா தனது இரண்டு குழந்தைகளை ஏற்றிக் கொண்டிருந்த போது, ஒன்றரை வயது குழந்தையான குருஷாந்த் எதிர்பாராவிதமாக பள்ளி பேருந்தின் பின்பக்க சக்கரத்தின் அருகே விளையாட்டாக சென்றுள்ளது. இதனை அறியாத பள்ளி ஓட்டுநர், பள்ளி வாகனத்தை இயக்கியபோது குருஷாந்த் மீது பேருந்தின் சக்கரம் ஏறி இறங்கியுள்ளது.
இதில் ஒன்றரை வயது குழந்தை குருஷாந்த் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். உடனடியாக இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவலூர் காவல் துறையினர், குழந்தையின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பள்ளி குழந்தைகளை வாகனத்தில் ஏற்றச் சென்றபோது, மற்றொரு குழந்தை பள்ளி வாகனத்தின் சக்கரத்தில் சிக்கி தாய் மற்றும் சகோதரி கண்முன்னே பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.