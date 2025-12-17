ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் சரிந்து வரும் குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம்; இப்படியே போனால் என்ன ஆகும்?

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் பிறப்பு விகிதம் சராசரியாக 3 சதவீதம் குறைந்துள்ளது என்று புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 7:34 PM IST

BY எஸ்.ரவிசந்திரன்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் ஆண்டுதோறும் குறைந்து வருகிறது என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவலை புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலை இப்படியே நீடித்தால் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு பேராபத்து காத்திருப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மக்கள்தொகை முக்கிய காரணியாக பார்க்கப்படும் நிலையில், இந்தியாவிலும் மக்கள்தொகையின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, உலகில் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடான சீனாவை, இந்தியாவை பின்னுக்கு தள்ளியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் ஆண்டுதோறும் சரிந்து வருகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா?

அதேநேரம் இந்தியாவின் வடமாநிலங்களில் மட்டும் குழந்தை பிறப்பு விகிதம் அதிகரிக்க காரணம் என்னவாக இருக்கும்? தமிழ்நாட்டின் நிலை இப்படியே போனால் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், இளைஞர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால், வேலைவாய்ப்பு, முதியோர் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் புதிய சவால்களை சந்திக்க நேரிடலாம் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் சரிய காரணம்?

சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்தியாவில் கூட்டுக் குடும்ப முறையில் வசித்து வந்தனர். அப்போது பெண்கள் சரியான வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டதுடன் 3 அல்லது 4 குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்வதும் சாதாரண விஷயமாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது என்றே கூறலாம்.

குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் தொடர்பான புள்ளி விவரம்
குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் தொடர்பான புள்ளி விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதாவது, குழந்தைப் பேறு குறித்த விழிப்புணர்வு, கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை, தனிக்குடும்பம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதாேறும் சரிந்து வருகிறது. மேலும், பெண் கல்வி அதிகரித்துள்ள நிலையில், வேலைக்காகவும், படிப்பதற்காகவும் பெண்கள் காலம் தாழ்த்தி திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர். இதனால் பெண்களின் திருமண வயதும் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், சமூக பொருளாதார காரணங்களாலும், 'நாமிருவர் நமக்கொருவர்' திட்டத்தை தீவிரமாக அமல்படுத்தியால், மக்கள் பெரும்பாலும் ஒரு குழந்தயையே பெற்று கொண்டுள்ளனர். இதுவும் பிறப்பு விகிதம் குறைவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

18% வீழ்ச்சி

தமிழ்நாட்டில் 2017ஆம் ஆண்டில் 9 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 573 என ஒரு நாளைக்கு 2,598 குழந்தைகள் சாராசரியாக பிறந்தன. ஆனால், 2025 டிசம்பர் 16 வரையில் 7 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 226 குழந்தைகள் மட்டுமே பிறந்துள்ளன. அதன்படி, 3 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 396 ஆண் மற்றும் 3 லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 4 பெண் குழந்தைகளும் பிறந்துள்ளன. அது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 2,049 என உள்ளது. மேலும், இந்தாண்டின் முடிவில் சுமார் 7 லட்சத்து 80 ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 18% வீழ்ச்சியே ஆகும்.

அதேபோல 2024-ல் 4 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 423 ஆண் குழந்தைகளும், 4 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 289 பெண் குழந்தைகளும் பிறந்துள்ளன. பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்து வருகிறது.

இதுமட்டுமா? தமிழ்நாட்டில் 7 கோடியே 73 லட்சத்து 94 ஆயிரம் மக்கள்தொகை உள்ள நிலையில், 1 கோடியே 6 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 978 பேர் 60 வயதிற்கும் மேற்பட்டோராக உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் பிறப்பு விகிதம்

தமிழ்நாட்டில் 2017ஆம் ஆண்டில் 9 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 573 குழந்தைகளும், 2018-ல் 9 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 406 குழந்தைகளும், 2019-ல் 9 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 59 குழந்தைகளும் பிறந்துள்ளன. 2019-ன் இறுதியில் கரோனா தொற்று பாதிப்பு இருந்தது. தொடர்ந்து 2020-ல் 9 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 19 குழந்தைகளும், 2021-ல் 9 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 84 குழந்தைகளும், 2022-ல் 9 லட்சத்து 36 ஆயிரத்து 837 குழந்தைகளும், 2023ம் ஆண்டில் 9 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 718 குழந்தைகளும் பிறந்துள்ளன.

குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் தொடர்பான புள்ளி விவரம்
குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் தொடர்பான புள்ளி விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

2024-ல் 4 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 423 ஆண் மற்றும் 4 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 289 பெண் குழந்தைகள் என மொத்தம் 8 லட்சத்து 47ஆயிரத்து 716 குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. அதேபோல, 2025 டிசம்பர் 16ஆம் தேதி வரையில் 7 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 400 குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. தேசிய அளவில் ஆண்டுக்கு 1.3 முதல் 1.5% வரை குழந்தை பிறப்பு விகிதம் உயர்ந்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் சராசரியாக 3 சதவீதம் பிறப்பு விகிதம் குறைந்துள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது, 2023-ல் 11.7 ஆக இருந்த பிறப்பு விகிதம், 2024-இல் 10.9 ஆக குறைந்துள்ளது.

இதுகுறித்து பொதுச் சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் கூறும்போது, "தற்போதுள்ள பெண்கள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதால், திருமண வயது தள்ளிப்போவது பிறப்பு விகிதம் குறைந்து வருவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது. சிறு குடும்பம் குறித்த விழிப்புணர்வு, பொருளாதார சுதந்திரம் மற்றும் நகர்ப்புற வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும் பிறப்பு விகித குறைவுக்கு காரணமாகின்றன. பெண்களின் உயர்கல்வி விகிதம் அதிகரித்துள்ளதும், 'நாமிருவர் நமக்கொருவர்' போன்ற குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு திட்டங்களின் சிறப்பான செயல்பாடும் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன" என்று தெரிவித்தார்.

