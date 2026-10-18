வடகிழக்கு பருவமழை: போர்கால அடிப்படையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் - தலைமைச் செயலாளர் அறிவுறுத்தல்
உயர் திறன் கொண்ட மோட்டார்களைப் பயன்படுத்தி, தாழ்வான இடங்களில் தேங்கும் மழைநீரை உடனடியாக வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தலைமைச் செயலாலர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 18, 2026 at 7:20 AM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் பேரிடர் கால தயாய்நிலைப் பணிகள் குறித்து, சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு அலுவலர்களுடன் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில், வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி பேரிடர் மேலாண்மைப் பணிகளை அனைத்து துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும் அவர், “மழைநீர் வடிகால் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். இப்பணிகள் முடிவடையாத இடங்களில் மழைநீர் தேங்காத வகையில், மோட்டார் பம்புகள் மூலம் தண்ணீரை வெளியேற்றுவதற்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகளைத் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அனைத்து நீர்வழிக் கால்வாய்கள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளில் உள்ள ஆகாயத்தாமரைகளை அகற்றுவதுடன், வண்டல் மண்ணையும் தூர்வாரி அகற்ற வேண்டும். தாழான பகுதிகளில் உள்ள மின் பெட்டிகளை உயர்த்தி வைக்கும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். வெளியில் தெரியும் மின் கேபிள்களை நிலத்திற்குள் பதிக்க வேண்டும்.
வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, மின்சாரம் தாக்கி எந்தவொரு உயிரிழப்பும் ஏற்படாத வகையில் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ரயில்வே சிறு பாலங்களில் தூர்வாரும் பணிகளை முழுமையாக முடிக்க வேண்டும். ரயில்வே பகுதிகளில் உரிய கவனம் செலுத்தி மழைநீர் தேங்காத வகையில் தேவையான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மழைநீர் தேங்கும் இடங்களாக இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ள பகுதிகளில், உடனடியாக மழைநீரை வெளியேற்றும் வகையில் மோட்டார் பம்புகளைத் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். பல்வேறு உயர்திறன் கொண்ட மோட்டார்களைப் பயன்படுத்தி தாழ்வான இடங்களில் தேங்கும் மழைநீரை உடனடியாக வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சுரங்கப்பாதைகளில் மழைநீர் தேங்குவதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படாத வகையில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து, முறிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மரக்கிளைகளை, அகற்றும் வாகனங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
நிவாரண மையங்கள் மற்றும் சமையல் கூடங்கள் அனைத்தும் தேவையான வசதிகளுடன் தயார் நிலையில் உள்ளதா என்பதை மீண்டும் ஆய்வு செய்து உறுதி செய்ய வேண்டும். மீன்வளத்துறைக்குச் சொந்தமான படகுகளையும், அவற்றை இயக்குபவர்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்” என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார்.