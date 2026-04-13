தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை

சட்டம் ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு, பதற்றமான வாக்குச் சாவடிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு, தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றது.

தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார்
தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார்
Published : April 13, 2026 at 2:33 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.

தமிழ்நாட்டில் தற்போது உள்ள அரசின் பதவிக் காலம் மே மாதத்துடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், 2026-க்கான சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இது போன்ற சூழலில் தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பிரச்சாரம் அனல் பறந்து வருகிறது. இந்நிலையில், தேர்தலை பாரபட்சமின்றி நடத்த ஒரே இடத்தில் பணியாற்றிய அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றம் செய்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனை இடமாற்றம் செய்து புதிதாக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி-யாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, டிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக சந்தீப் மிட்டல் (IPS) தமிழ்நாடு அரசின் ஆயுதப்படை டிஜிபியாகவும்; ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு ஐஜியாக துரைகுமார் பொறுப்பு இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டனர். அதேபோல, சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்த அருண் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, புதிய காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தமும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்குப் பதில் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமார் மற்றும் புதிய உள்துறை செயலாளராக மணிவாசன் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில் மாற்றம் செய்யப்பட்ட புதிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்களுடன் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பான ஆலோசனை இன்று (ஏப்.13) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ள நிலையில், ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள வாக்குப்பதிவு முன்னேற்பாடுகள், சட்டம் ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு, பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பு, தலைவர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் பிரச்சாரங்களுக்கான பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக், தேர்தல் ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

