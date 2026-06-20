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நாளை நடைபெறுகிறது நீட் மறுதேர்வு: மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தலைமை செயலாளர் அறிவுறுத்தல்

மாணவர்களுக்கு எந்தவித கூடுதல் சுமையும் ஏற்படாத வகையிலும், பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் ஏதும் இல்லாத வகையிலும் தேர்வை சுமுகமாக நடத்த வழிவகை செய்யவேண்டுமென ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழக தலைமை செயலாளர் மு. சாய் குமார்
தமிழக தலைமை செயலாளர் மு. சாய் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 2:48 PM IST

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சென்னை: நீட் மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வை குளறுபடிகளின்றி நடத்த தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தலைமைச் செயலாளர் அறிவுறுத்தி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த மே மாதம் 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வின் வினாத்தாள் முன்கூட்டியே கசிந்ததாக தகவல்கள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, அந்தத் தேர்வானது ரத்து செய்யப்படுவதாக மே 12ஆம் தேதி தேசிய தேர்வு முகமையால் அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, நீட் மறு தேர்வு நாளை (ஜூன் 21) நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

கடந்த முறை வினாத்தாள் கசிவு ஏற்பட்ட நிலையில், இம்முறை அதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாத வகையில் ராணுவ விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் பலத்த பாதுகாப்புடன் நீட் வினாத்தாள்கள் தேர்வு மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன.

இந்திய அளவில் நடைபெறும் நீட் தேர்வில் மொத்தம் 22.70 லட்சம் மாணவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 1.42 லட்சம் மாணவர்கள் தேர்வு எழுத உள்ளனர்.

இந்நிலையில், நாளை நடைபெறவுள்ள நீட் தேர்வுக்காக தமிழ்நாட்டில் 307 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மையங்களில் பணியாற்றும் மேற்பார்வை அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் காலை 10 மணி முதலே பணியில் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள நீட் தேர்வில் எந்தவித குளறுபடிகளும் ஏற்படாத வகையில் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஏற்கனவே தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) சார்பில் தமிழ்நாட்டிற்கான மாநில கண்காணிப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டு, தேர்வு மையங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து வருகிறார்.

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இந்திய அளவில் நடைபெறும் நீட் தேர்வில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 307 மையங்களில் 1.42 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், மாணவர்களுக்கு எந்தவித கூடுதல் சுமையும் ஏற்படாத வகையிலும், பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள் ஏதும் இல்லாத வகையிலும் தேர்வை சுமுகமாக நடத்த தேவையான அனைத்து நடைமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மாவட்ட அளவில் காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுடன் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, தேர்வை எந்தவித பிரச்சினையும் இன்றி நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

NEET EXAM ARRANGEMENTS
TN SECRETARY INSTRUCTIONS
நீட் மறுதேர்வு
நீட் தேர்வு ஏற்பாடுகள்
NEET RE EXAM

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