தமிழகத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம்: தலைமைச் செயலாளர் ஆலோசனை
முதலமைச்சர் தலைமையில் ஏற்கெனவே நடைபெற்ற ஆலோசனைகக் கூட்டங்களில் விவாதிக்கப்பட்ட சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம், அண்மைக்கால குற்றச் சம்பவங்கள், அவற்றைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து தொடர்ந்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 14, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் ஏற்கெனவே தொடர்ந்து 3 நாட்கள் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் தலைமைச் செயலாளர் இன்று ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், உள்துறைச் செயலாளர் கார்த்திக், தமிழக காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உள்ளிட்ட காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
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தமிழகத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பாக, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில், தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. குறிப்பாக, தீபாவளி பண்டிகையன்று ஒரே நாளில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் 11 கொலைச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக வெளியான தகவல், அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அரசு மீது விமர்சனங்களை முன்வைத்தன. இந்தச் சூழலில், முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் காவல் துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
அந்தக் கூட்டங்களில், தமிழகத்தின் தற்போதைய சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம், அண்மையில் நடைபெற்ற கொலை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்கள், குற்றங்களைத் தடுப்பதற்காக காவல்துறை மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்துவது மற்றும் மாநிலம் முழுவதும் சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதைத் தடுக்க காவல் துறையினர் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தவும், சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இந்த நிலையில், தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில், முதலமைச்சர் தலைமையில் ஏற்கெனவே நடைபெற்ற ஆலோசனைகக் கூட்டங்களில் விவாதிக்கப்பட்ட சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம், அண்மைக்கால குற்றச் சம்பவங்கள், அவற்றைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள், காவல் துறையின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து தொடர்ந்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.