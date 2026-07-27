கோவை, மதுரைக்கு மெட்ரோ வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சரின் விருப்பம் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் பற்றி சீக்ரெட்டாக வைத்துள்ளோம், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த பின் அது தொடர்பான கேள்வியை கேளுங்கள் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சஸ்பென்ஸ் வைத்தார்.
Published : July 27, 2026 at 9:59 AM IST
கோவை: மதுரை, கோவையில் மெட்ரோ உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சரின் விருப்பம் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.
கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு அரசின் வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், கோவை மெட்ரோ ரயில் நிராகரிப்பு தொடர்பான கேள்விக்கு, முதல்வரை பொறுத்தவரை கோவை மதுரை நகரங்களில் மெட்ரோ உருவாகப்பட வேண்டும் என்பது தான். இது குறித்து பிரதமரிடமும் கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றார்.
அதிமுகவில் இருந்த நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விலகியது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று சட்டப் பேரவை தலைவர் தெரிவித்திருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விலகியதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் சட்டப் பேரவைத் தலைவர் நேரடியாக விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. சட்டப் பேரவை தலைவர் அதற்கான முடிவுகளை எடுப்பார் என்று கூறினார்.
நீட் தேர்வு போராட்டம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், அது ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கின்ற உணர்வு நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பது தான். நீட் தேர்வை பொருத்தவரை எங்கள் கட்சியின், முதல்வரின் கொள்கை முடிவு அது தான். அந்த முடிவில் முதல்வர் தெளிவாக இருக்கிறார். ஆட்சியை சரியான முறையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அந்த உணர்வுகளை பிரதமரிடம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு பாதிப்பாக உள்ளது என்பதையும் பிரதமரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் என்றார்.
வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் போராட்டம் நடத்தியது தொடர்பான கேள்விக்கு ஒவ்வொரு துறையிலும் இருப்பவர்களுக்கு ஒவ்வொரு குறைபாடுகள் இருக்கும். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் அவர்களது குறைகளை அந்த துறையின் செயலாளர் இடம் கூறி இருக்க வேண்டும் என்றார்.
|இதையும் படிங்க: ஊழல் பட்டியல் எப்போது வெளியீடு? - அமைச்சர் மரிய வில்சன் அப்டேட்
மேகதாது விவகாரத்தில் தவெக நிலைப்பாடு தொடர்பான கேள்விக்கு மேகதாது அணையை பொருத்தவரை ஒரு செங்கலை கூட அவர்கள் எடுத்து வைக்கக் கூடாது அதனை அனுமதிக்க மாட்டேன் என்பது கொள்கை முடிவு என்றார்.
சிவகாசி பட்டாசு ஆலை விபத்து குறித்து பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், விதிமுறைகளை மீறி இயங்கக் கூடிய எந்த பட்டாசு தொழிற்சாலைகளாக இருந்தாலும் அதற்கு உடனடியாக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றும் ஒரு இடத்தில் அனுமதி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக வேறு ஒரு இடத்தில் பட்டாசு ஆலை அமைக்க ஒரு சிலர் தற்காலிகமாக அமைத்து லாபத்தை ஈட்டுகிறார்கள் அதுவும் தடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றார்.
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் தொடர்பான கேள்விக்கு பட்ஜெட் என்பது சீக்ரெட். பட்ஜெட்க்கு பிறகு கேள்வி கேளுங்கள் என்றார்.