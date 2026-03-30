முதல்வரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.7.64 கோடி - பிரமாணப் பத்திரத்தில் தகவல்

தன்னிடம் சொந்தமாக வாகனம் இல்லை என வேட்புமனுவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 30, 2026 at 10:50 PM IST

சென்னை: திமுக தலைவரும், முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது பெயரில் ரூ.3.30 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகளும், ரூ.4.34 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளும் இருப்பதாக வேட்புமனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.

அப்போது, அவர் தனது பெயரிலும், தனது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் பெயரிலும் உள்ள சொத்து விவரங்கள் குறித்த பிரமாணப் பத்திரத்தை தாக்கல் செய்தார்.

அதில், தனது பெயரில் ரூ.3.30 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகளும், தனது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் பெயரில் ரூ.1.32 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தன்னிடம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் ஏதுமில்லை என்றும், தனது மனைவி துர்கா ஸ்டாலினிடம் 720 கிராம் (90 சவரன்- மதிப்பு ரூ.84 லட்சம்) பழைய நகைகள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தன்னிடம் ரொக்கப் பணம் ரூ.10,000, தனது மனைவி துர்கா ஸ்டாலினிடம் ரூ.40,000 கையில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தன் மீது எந்தவொரு குற்ற வழக்கும் இல்லை என்றும், எந்த வழக்கிலும் தாம் தண்டனை பெறவில்லை என்றும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தன்னிடமும், தனது மனைவியிடமும் சொந்தமாக வாகனம் எதுவும் இல்லை என்றும், இருவரும் அஞ்சலக சேமிப்பு, தேசிய சேமிப்பு, ஈட்டுறுதி சேமிப்பு என இவை எவற்றிலும் முதலீடு செய்யவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அசையா சொத்து விவரங்களை பொறுத்தவரை, ரூ.4.34 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும், தனது மனைவி தூர்கா ஸ்டாலின் பெயரில் ரூ.2.11 கோடி அசையா சொத்துக்கள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தனது பெயரில் தஞ்சை மாவட்டம், அகரத்திருநல்லூர் கிராமத்தில் வேளாண் நிலம் இருப்பதாகவும், தனது மனைவி பெயரில் வேளாண் நிலம் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தன் பெயரில், திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியிலும், துர்கா ஸ்டாலின் பெயரில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் நந்தியம்பாக்கம் மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் வேளாண்மை அல்லாத பிற நிலங்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தானும், தனது மனைவியும் செலுத்த வேண்டிய வங்கிக் கடன் எதுவும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இருவரும் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய பாக்கித் தொகை எதுவும் இல்லை என்றும், வருமான வரி, ஜி.எஸ்.டி., சொத்து வரி எதுவும் நிலுவையில் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வருமான வரிக்கணக்கில் காட்டப்பட்ட வருமானமாக 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.27.34 லட்சமும், 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.20.93 லட்சமும், 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.60.40 லட்சமும், 2023-24-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.30.59 லட்சமும் 2024-25-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.30.94 லட்சமும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

