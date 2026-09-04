முதல்வர் அலுவலகம் இடமாற்றம்: குறைந்த விலைக்கு டெண்டர் கோரிய ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம்
தமிழக அரசின் சார்பில் ரூ.5.54 கோடி மதிப்பீட்டில் டெண்டர் கோரப்பட்ட நிலையில், ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் 32% குறைவாக 3 டெண்டரையும் சேர்த்து 3.78 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 4, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: முதல்வர் அலுவலகம் இடமாற்றம் தொடர்பாக மூன்று டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்த நிலையில், அனைத்து டெண்டர்களிலும் ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் குறைவான தொகையை குறிப்பிட்டு முதலிடத்தில் உள்ளது.
தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் இரண்டு கட்டடங்கள் உள்ளன. தற்போது புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள பிரதான கட்டடத்தில் முதலமைச்சர் அலுவலகம் உள்ளது. மற்றொரு கட்டடம் 10 அடுக்குகள் கொண்ட நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையாகும்.
பிரதான கட்டடத்தில் மூன்று தளங்கள் உள்ள நிலையில், இதில் அமைச்சர்களுக்கான அறைகள் உள்ளன. முதலமைச்சர் விஜய்யின் அலுவலகம் தற்போது புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் இடப்பற்றாக்குறை, வாகன நிறுத்துமிட வசதி குறைபாடு மற்றும் புதிய கட்டடங்களை அமைப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் போன்றவை காரணமாக முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது தளத்தில், நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான பணிகளுக்கு தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை ரூ.5.54 கோடியில் டெண்டர் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளியை வெளியிட்டிருந்தது.
அதன்படி, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-வது தளத்தில் பிளாக் 1-இல் நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.2.41 கோடியும், பிளாக் 2-இல் நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.2.01 கோடியும், பிளாக் 3-இல் நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.1.12 கோடியும் மதிப்பீடப்பட்டு, பணிக்கான கால அவகாசம் 3 மாதங்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மூன்று பணிகளுக்கும் பொதுப்பணித்துறையில் பதிவு பெற்ற வகுப்பு 1 மற்றும் அதற்கு மேல் தகுதி பெற்ற கட்டடப் பிரிவு ஒப்பந்தக்காரர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும் என்றும், ஒப்பந்தப்புள்ளி தொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் படிவங்களை tntenders.gov.in இணையதளத்தில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் எனவும் அறிவித்தப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் அலுவலகத்தை நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு மாற்ற நிர்வாக அலுவலக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிகளுக்கான 3 தனித்தனி டெண்டர்களில், சென்னை அசோக் நகரைச் சேர்ந்த ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் குறைந்த தொகையை மேற்கோள் காட்டி 3 டெண்டர்களிலும் L1 இடத்தை பிடித்துள்ளது.
இந்த 3 டெண்டர்களிலும் மொத்தம் 4 நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளன. டெண்டர் ஒப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் குறைந்த தொகையை மேற்கோள் காட்டியுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த Eswari Construc tions நிறுவனம் 3 டெண்டர்களிலும் L2 இடத்தில் உள்ளது. ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பில்டர்ஸ் மற்றும் M Cube Infra ஆகிய நிறுவனங்கள் அதற்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
முதல் டெண்டர்
- ராசி பில்டர்ஸ் – ரூ.1.37 கோடி
- Eswari Constructions – ரூ.1.70 கோடி
- M Cube Infra – ரூ.1.76 கோடி
- ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பில்டர்ஸ் – ரூ.1.78 கோடி
இரண்டாவது டெண்டர்
- ராசி பில்டர்ஸ் – ரூ.1.66 கோடி
- Eswari Constructions – ரூ.2 கோடி
- ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பில்டர்ஸ் – ரூ.2.14 கோடி
- M Cube Infra – ரூ.2.21 கோடி
மூன்றாவது டெண்டர்
- ராசி பில்டர்ஸ் – ரூ.74.94 லட்சம்
- Eswari Constructions – ரூ.88.33 லட்சம்
- ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பில்டர்ஸ் – ரூ.99.55 லட்சம்
- M Cube Infra – ரூ.1.01 கோடி
அனைத்து டெண்டரிலும் ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனமே L1 இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இவ்வாறு, மூன்று தனித்தனி அரசு கட்டுமானப் பணிகளுக்கான டெண்டர்களிலும், ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் குறைந்த தொகையை மேற்கோள்காட்டி L1 இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
தமிழக அரசின் சார்பில் ரூ.5.54 கோடி மதிப்பீட்டில் டெண்டர் கோரப்பட்ட நிலையில், ராசி பில்டர்ஸ் நிறுவனம் 32% குறைவாக 3 டெண்டரையும் சேர்த்து 3.78 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.