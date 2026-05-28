போதை இல்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவதே முதல்வரின் இலக்கு; அமைச்சர் ஆதவ் ஆர்ஜூனா

இனிவரும் காலங்களில் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கு நிகராக விளையாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜூனா மற்றும் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 28, 2026 at 2:38 PM IST

சென்னை: போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்கி, இளைய தலைமுறையினரை சாதனையாளர்களாக மாற்றும் முயற்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் களமிறங்கி இருப்பதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறியுள்ளார்.

போதை இல்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளிக்கல்வித் துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையுடன் இணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்திட்டங்கள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (மே 28), தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்றது. அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜூனா, ராஜ்மோகன் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் துறைசார்ந்த அதிகாரிகள் பலர் கலந்துக் கொண்டனர்.

இக்கூட்டத்தில் பேசிய விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கி, இளைய தலைமுறையினரை சாதனையாளர்களாக மாற்ற தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அந்த வகையில், இன்றைய தினம் பள்ளிக் கல்வித் துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை இணைந்து குழந்தைகளுக்கு, பள்ளி பயிலும் காலங்களிலேயே கல்விக்கு நிகராக விளையாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கிடும் விதமான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், மாணவர்களின் உடல் நலம், மன நலம் நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே அவர்களால் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி, நல்ல மதிப்பெண்களை பெற முடியும். எனவே இதன் அடிப்படையில் அறிவியல் பூர்வமான கல்வி முறையை வழங்கிட செயல்திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதன் அடிப்படையில், முதல்கட்டமாக விளையாட்டு அறிவியலை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கிடும் வகையில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் உள்ள உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்துடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றிட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மீனவ சமூகத்தைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் இயல்பாகவே நீச்சல் பயிற்சியில் சிறந்தவர்களாகவும், விவசாய பின்னணியைக் கொண்ட குழந்தைகள் உடல் உழைப்பு அதிகம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இத்தகைய மாணவர்களை கண்டறிந்து, அவர்களை தேசிய மற்றும் உலக அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று சாதனைகள் புரியும் வகையில் அவர்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்" என இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

இவரைத் தொடர்ந்து பேசிய பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "பள்ளி ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், அரசு அலுவலர்கள் என அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து, பள்ளி மாணவர்களை உடல் அளவிலும், மன அளவிலும் தன்னம்பிக்கை உடையவர்களாகவும், வலிமை உடையவர்களாகவும் மாற்ற இத்தகைய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

நம் எதிர்கால தூண்களாகிய பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிறந்த கல்வியை வழங்கி, அதன் மூலம் சிறந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு மகத்தானது. குறிப்பாக இனிவரும் காலங்களில் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கு நிகராக விளையாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது" என்று கூறினார்.

