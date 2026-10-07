பெரம்பூர் சட்டமன்ற அலுவலகம் சென்ற முதல்வர் விஜய்; தொகுதி மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார்
பெரம்பூர் சட்டமன்ற அலுவலகம் கடந்த ஜூலை 13-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
Published : October 7, 2026 at 3:07 PM IST
சென்னை: முதல்வர் விஜய் தனது பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி அலுவலகத்திற்கு சென்று பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றார்.
தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு இணையத்தின் சார்பில், சென்னை மாதவரத்தில் 2 கோடியே 23 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள ஆவின் மாநில மத்திய ஆய்வகத்தின் துணைக் கட்டடத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று திறந்து வைத்தார்.
மேலும், பழமையான மாதவரம் பால் பண்ணையின் செயல்பாடுகளை நேரில் பார்வையிட்டதுடன், அங்கு 152.26 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வரும் அதிநவீன புதிய பால் பண்ணையின் கட்டுமானப் பணிகளையும் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து தனது பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து புகார் மனுக்களை பெற்றார்.
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மேலும் பெரம்பூர் சட்டமன்ற அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள இ-சேவை மையத்தில் வருமான சான்றிதழ் வேண்டி விண்ணப்பித்த பயனாளிகளுக்கு வருமானச் சான்றிதழ்களையும் வழங்கினார். இந்த நிகழ்வின்போது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடன் இருந்தனர். பெரம்பூர் சட்டமன்ற அலுவலகம் கடந்த ஜூலை 13-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யால் திறந்து வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.