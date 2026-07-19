ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை கொடுப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் கூறியது வரவேற்கத்தக்கது - காதர் மொய்தீன்

ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை கொடுப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் கூறியது வரவேற்கத்தக்கது - காதர் மொய்தீன்
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விவகாரத்தில் அரசால் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது என காதர் மொய்தீன் தெரிவித்தார்.
Published : July 19, 2026 at 5:54 PM IST
சென்னை: ஊழல் இல்லாத ஆட்சிக் கொடுப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் கூறியுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்று ஐயூஎம்எல் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில், நுரையீரல் பராமரிப்பு மற்றும் போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமை ஐயூஎம்எல் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன், பொதுச்செயலாளர் கே.எம்.முகமது அபுபக்கர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று தொடங்கி வைத்தனர்.
நிகழ்ச்சியில், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர்மொய்தீன் பேசுகையி்ல, "தமிழ்நாட்டில் 717 மதுக்கடைகளை முதலமைச்சர் விஜய் மூடும்போது, வரும் காலத்தில் அனைத்து மதுக் கடைகளையும் மூடுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. மதுக் கடைக்கு எதிராக மாகத்மா காந்தியும் கள்ளுக்கடைக்கு எதிராக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளும் நடத்திய போராட்டத்தை நேரில் பார்த்திருக்கிறேன்.
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கேரளாவில் போதைப்பொருள் மற்றும் மதுவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பங்கேற்குமாறு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை கேரள உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிலா நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்தார். அதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் ஆதரவு தெரிவித்ததுடன் தாம் கேரளா வருவதாகவும் இசைவு தெரிவித்துள்ளார்.
நான் ஒரு நாளைக்கு 10 பாக்கெட் சிகரெட் பிடித்தேன். 30 ஆண்டுகளாக அந்த பழக்கம் இருந்தது. நோன்பு காலத்தில் ஒருவர் பீடி குடித்துவிட்டு என் அருகில் தொழுது கொண்டிருந்தார். தொழுகையை விட பீடி நினைப்பு வாட்டியது. அதன் பிறகு சிகரெட் பிடிப்பதை நிறுத்தி விட்டேன். இறைவன் படைத்த நம் உடல் அதிசயம். உடலுக்கு எந்த தீய பழக்கமும் இல்லாமல் நல்ல பழக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தால் நூறு ஆண்டுகள் வாழலாம்" என்று தெரிவித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் காதர் மொய்தீன் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்டு, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்து இரண்டு மாதங்கள் கூட நிறைவடையவில்லை.
இரண்டு மாதத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை பொருத்தவரை மக்கள் பாராட்டக்கூடிய காரியங்கள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன. ஊழல் இல்லாத ஆட்சி முழுதாக வந்துவிட்டதா என்று உறுதிமொழி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் ஊழல் இல்லாத ஆட்சி கொடுப்பேன் என்று ஒரு முதலமைச்சர் சொல்வது போல், இதுவரை யாரும் சொன்னதில்லை என்பதுதான் முக்கியம். ஊழல் இல்லாத ஆட்சி அமைப்போம் என்றும் மிகத் தெளிவாக வெளிப்படையாக சொன்ன முதலமைச்சரை இப்போதுதான் நாங்கள் பார்க்கிறோம்.
அரசால் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது. மக்கள் திருந்த வேண்டும். உடல்நிலை பற்றிய தெளிவான கருத்தை மக்கள் உணர்ந்து அதன்படி நடக்க வேண்டும். மக்களை திருத்துவதற்கு உபதேசங்கள் வேண்டும்.
ஒரு காலத்தில் கள் இறக்க வேண்டாம்; குடிக்க வேண்டாம் என்று இந்தியா முழுவதும் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. கள் குடிப்பது உடம்புக்கு நல்லது என்று சொன்னாலும் அது கெடுதல் என்று பலர் நிரூபிக்கிறார்கள். சொல்வது வேறு; நினைப்பது வேறு; நடப்பது வேறு. கள், போதைப்பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் உடலை கெடுக்கிறது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.
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நபிகள் நாயகம் மது ஒழிப்பை தடுக்கும் முயற்சியில் தொழுகைக்கு வரும்பொழுது குடிக்காமல் இருங்கள் என்று சொன்னார். எனவே, சிறிது சிறிதாக போதையை விட்டு விடுங்கள். குடியை நிறுத்தி விடுங்கள் என்று சட்டம் போட்டார்கள். பெரும்பாலான குற்றங்களுக்கு குடி, போதைதான் காரணமாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் மாறக்கூடிய காலம் வரும் என்று நம்புகிறோம்" என தெரிவித்தார்.