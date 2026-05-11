பெரம்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முதலமைச்சர் விஜய்

தவெக அமைச்சர்களை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியின் எம்.எல்.ஏவாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

Published : May 11, 2026 at 10:58 AM IST

சென்னை: 17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடருக்கு கோட் சூட்டில் வந்து எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்றார் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்.

தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு இந்த முறை ஆட்சியமைத்திருக்கிறது.

நேற்று (மே 10) பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக சி. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றார். அவரைத் தொடர்ந்து, என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர். தொடர்ந்து, நேற்று மாலை தற்காலிக சபாநாயகராக சோழவந்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில் தவெக தலைமையிலான ஆட்சியில் இன்று 17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டம் கூடி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்திற்கு கோட் சூட்டில் வருகை புரிந்துள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய். இன்று, விஜய் உள்ளிட்ட வெற்றிபெற்ற தவெக, திமுக மற்றும் அதிமுக உறுப்பினர்களுக்கு எம்.எல்.ஏ பதவி பிரமாணம் நடைபெற்று வருகிறது.

முதலமைச்சர் மற்றும் முக்கிய அமைச்சர்கள் தொடங்கி, முன்னாள் முதலமைச்சர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு, அகர வரிசைப்படி ஒவ்வொருவராக அழைக்கப்பட, சட்டப்பேரவையின் தலைமை செயலர் சீனிவாசன் முன்பு எம்.எல்.ஏக்கள் பொறுப்பேற்று வருகின்றனர்.

‘உளமாற உறுதி கூறுகிறேன்’ என்றும், ‘கடவுள் அறிய உறுதி கூறுகிறேன்’ என்றும் இரண்டு வாசகங்களில், தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்தில் உறுதிமொழி அளிக்கப்பட்ட நிலையில் உறுப்பினர்கள் அவரவர் விருப்பப்படி பதவியேற்று வருகின்றனர்.

17வது சட்டப்பேரவையில் முதலாக பெரம்பூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏவாக பொறுப்பேற்றார் முதலமைச்சர் விஜய். அப்போது, "சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான்"... என தொடங்கி உறுதி ஏற்றார்.

அவரைத் தொடர்ந்து ஆதவ் அர்ஜுனா(வில்லிவாக்கம்), அருண்ராஜ் (திருச்செங்கோடு), செங்கோட்டையன் (கோபிச்செட்டிபாளையம்), வெங்கடரமணன் (மயிலாப்பூர்), நிர்மல்குமார் (திருப்பரங்குன்றம்), ராஜ்மோகன் (எழும்பூர்), பிரபு (காரைக்குடி) ஆகியோரும் எம்எல்ஏக்களாக பதவியேற்றனர். அமைச்சர் கீர்த்தனா எம்.எல்.ஏ வெற்றிச் சான்றிதழ் கொண்டு வராததால் தற்போது பதவி ஏற்கவில்லை.

தவெக அமைச்சர்களை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் எம்.எல்.ஏவாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அவரைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ. பன்னீர் செல்வம் ஆகியோரும், அதிமுக, அதிமுக சார்பில் வெற்றிபெற்ற முன்னாள் அமைச்சர்களும் எம்.எல்.ஏக்களாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.

முன்னதாக, வெற்றிபெற்ற அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒரு குழுவாகவும், எ.வ வேலு தலைமையில் மற்றொரு குழுவாகவும் சட்டப்பேரவைக்கு வருகைபுரிந்தனர். உள்ளே சென்று அமரும்போதும் இபிஎஸ்ஸும், எ வ வேலும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக்கொள்ளவில்லை.

