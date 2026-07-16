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ஊழல் புகாரில் சிக்கினால் உடனே பதவி பறிக்கப்படும்; அமைச்சர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடும் எச்சரிக்கை

தவெக அரசு லஞ்சமற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் அமைச்சர்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 3:23 PM IST

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சென்னை: ஊழல் புகாரில் சிக்கினால் உடனடியாக அமைச்சர்களின் பதவி பறிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எச்சரிக்கை விடுத்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர்களின் செயல்பாடு, நிர்வாக ஒழுக்கம், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஊழல் தடுப்பு தொடர்பாக முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அமைச்சர்களுக்கு எச்சரிக்கை

அமைச்சர்கள் அல்லது அவர்களது துறைகள் தொடர்பாக ஊழல், லஞ்சம், முறைகேடு உள்ளிட்ட புகார்கள் வந்தால் அவற்றின் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், முறைகேடு உறுதியானால் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரை பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கும் தயங்கமாட்டேன் எனவும்‘ முதலமைச்சர் விஜய் கடுமையாக எச்சரித்ததாகவும் அத்தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தவெக அரசு லஞ்சமற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் அமைச்சர்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்திய முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர்கள் அனைவரும் அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும், எந்தவிதமான முறைகேடுகளுக்கும் இடமளிக்கக்கூடாது எனவும் தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அரசு முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதே தனது நோக்கம். அமைச்சர்கள் யாராக இருந்தாலும், தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் என பார்க்கமாட்டேன். தவறு செய்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை விடுத்ததாகவும் தெரிகிறது.

பள்ளிகளில் தேவையற்ற ஆய்வு வேண்டாம்

பள்ளிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் அமைச்சர்கள் தேவையற்ற ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது என்றும், கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படுத்தக் கூடாது எனவும் அமைச்சர்களுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

துறை சார்ந்த ஆய்வுகளை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களும், மாவட்டங்களில் பொறுப்பு அமைச்சர்களும் மேற்கொள்ளலாம் என்றாலும், தேவையற்ற ஆய்வுகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்திய முதலமைச்சர் விஜய், ஆய்வு என்ற பெயரில் பள்ளிகளுக்கு சென்று சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் உள்ளிட்ட விளம்பர நோக்கிலான பதிவுகளை வெளியிடுவதை தவிர்க்குமாறும் அமைச்சர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

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அமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும்போது பொதுமக்களிடம் பொறுப்புடனும், மரியாதையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும், தேவையற்ற சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என்றும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அனைத்து துறைகளிலும் லஞ்சம் மற்றும் முறைகேடு குறித்த புகார்கள் வராத வகையில் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றும், முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்புகள் மற்றும் குறைபாடுகளை கண்டறிந்து அரசுக்கு கூடுதல் வருவாய் ஈட்டும் நடவடிக்கைகளை ஒவ்வொரு துறையிலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அண்மையில் சில அமைச்சர்கள் ஆய்வின்போது எழுந்த சர்ச்சைகள், அரசுப் பள்ளிகளில் நடைபெற்ற சில விரும்பதகாத நிகழ்வுகள் மற்றும் உள்ளாட்சி மன்றத்தில் தவெகவினர் சிலர் மீது எழுந்த முறைகேடு தொடர்பான புகார்களின் பின்னணியில் இந்த கடுமையான எச்சரிக்கைகளை முதலமைச்சர் விஜய் விடுத்துள்ளதாக தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY
TN CABINET MEETING
முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை
தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம்
CM VIJAY WARNING AGAINST CORRUPTION

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