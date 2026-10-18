சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட்: முதலமைச்சர் விஜய் கட்டுப்பாட்டு அறையில் ஆய்வு
அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் கனமழையால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது, மழைநீரை விரைந்து வெளியேற்றுவது உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.
Published : October 18, 2026 at 6:59 PM IST
சென்னை: சென்னைக்கு அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு மையத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய அதி கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. இதன் காரணமாக நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கி மக்களின் இயல்பு நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கியதால், காலையில் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தரவுகளின்படி, சென்னை மாநகராட்சியின் பகுதிவாரியான மழைப்பதிவில் பாரிமுனையில் அதிகபட்சமாக 363.4 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து மழை பாதிகப்பட்ட இடங்களில் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், இரவு முழுவதும் 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் மீட்பு நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டனர் எனவும் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது.
மேலும், சென்னையில் உள்ள 22 சுரங்கப்பாதைகளிலும் தண்ணீர் தேக்கமின்றி சீரான போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மழை தொடர்பான புகார்களை அளிக்க மண்டல வாரியாக உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (18.10.2026) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ரிப்பன் மாளிகையிலுள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு நேரில் சென்று, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பெய்த அதிகனமழையினைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, பொதுமக்களுக்கு மழைவெள்ள பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan | @AadhavArjuna | @arunraajkg | @AdvocateVenkatP |— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) October 18, 2026
இதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னைக்கு இன்று அதி கனமழைக்கான ரெல் அலர்ட் எச்சரிக்கையை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது. நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டுப்பாட்டு அறையில் முதலமைச்சர் ஆய்வு
இந்நிலையில், சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள மழைநீர் வடிகால் பணிகள், மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் மழைக்காலப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் இன்று சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மேலும், அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் கனமழையால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது, மழைநீரை விரைந்து வெளியேற்றுவது உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினார்.
ரிப்பன் மாளிகையில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு #cmvijay | #chennaicorporation | #chennairedalert | #rainalert | #chennaiflood | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/RFyPuI2uAd— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 18, 2026
முதலமைச்சர் ஆய்வுக்கூட்டம் முடித்துவிட்டு சென்ற பின்னர், சென்னையில் மிக கனமழையை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து அமைச்சர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்றது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், அருண் ராஜ், வெங்கடரமணன், மரிய வில்சன், ரமேஷ் ஆகியோர் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, துணைமேயர் மகேஷ்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.