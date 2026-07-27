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முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்வது உறுதியாகவில்லை - காங். எம்பி தகவல்

காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணியில் உள்ளதால், எங்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது என காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்வர்த்தி கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்ரவர்த்தி
காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்ரவர்த்தி (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 11:26 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்வது குறித்து உறுதியான தகவல் எதுவும் வரவில்லை என காங்கிரஸ் எம்பி பிரவீன் சக்ரவர்த்தி கூறியுள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள மியூசிக் அகாடமியில் பொருளாதார நிபுணரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகியுமான ஆனந்த் சீனிவாசன் எழுதிய Free money என்ற புத்தகத்தை மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி வெளியிட்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "அரசியலயைும் பொருளாதாரத்தையும் வெவ்வேறாக பார்க்க கூடாது. இளைஞர்களின் சாதனை என்ன தெரியுமா? ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என நினைத்தால் அதனை எடுத்து வர முடியும் என செய்து காட்டி உள்ளனர். டெல்லியிலும் தமிழ்நாட்டிலும் அந்த மாற்றம் நடந்துள்ளது.

தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா என்பது மட்டும் தீர்வு அல்ல. பல மாணவர்கள் நீட் தேர்வால் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளனர். இன்னும் வினாத்தாள் லீக் பிரச்சனை உள்ளது. நீட் தேர்வு தேவையா? இல்லையா? என்ற கேள்வியை எதிர்காலத்தில் இளைஞர்கள் கேட்பார்கள்.

நீட் தேர்வில் யாராவது தவறு செய்தால் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. நாங்கள் நீட் தேர்வே கூடாது என்கிறோம். இவர்கள் தண்டனையை அதிகப்படுத்துவோம் என கூறுகிறார்கள். நமது இந்தியாவில் கல்வி பொது பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறோம்.

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி கர்நாடகத்தில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் வருவதில்லை. மேகதாதுவில் ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விட மாட்டோம் என்பதில் தமிழக காங்கிரஸ் உறுதியாக உள்ளது. 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு தேசிய கட்சி தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சியில் இடம் பெற்றுள்ளது.

மேகதாது என்பது இரண்டு மாநிலங்களின் பிரச்சனை. இதை பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் தீர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடக செல்கிறார் என நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். ஆனால் அது குறித்த உறுதியான தகவல் எதுவும் வரவில்லை" என தெரிவித்தார்.

மேகதாது விவகாரத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை பாருங்கள். அதை பற்றி நான் ரொம்ப பேச விரும்பவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

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திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடகா செல்லக் கூடாது எனவும் அது விஷப் பரீட்சை எனவும் தெரிவித்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "எந்த அடிப்படையில் அப்படி கூறுகிறார்?, இப்போது ஒரு தேசிய கட்சி தமிழகத்தில் கூட்டணியில் இருக்கிறது. எனவே ஏன் பேசக் கூடாது? தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக நாங்கள் பேசுகிறோம். ஒரு தீர்வு வேண்டும். எனவே அது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம். இது முதல் முறை கிடையாது.

முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் ஜெயலலிதா, கருணாநிதி உள்ளிட்டோரும் கர்நாடக முதல்வர்களை சந்தித்து பேசி இருக்கிறார்கள். இந்த முறை என்ன வித்தியாசம் என்றால் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணியில் உள்ளதால், எங்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது. பேச்சுவார்த்தை மூலமாக இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

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CONGRESS MP PRAVEEN CHAKRAVARTY
CM JOSEPH VIJAY
காங்கிரஸ் எம்பி
பிரவீன் சக்ரவர்த்தி
CM VIJAY KARNATAKA PLAN NOT CONFIRM

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