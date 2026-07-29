சென்னை மெட்ரோ பணிகளை ஆய்வு செய்த முதல்வர் விஜய் - பொதுமக்களுடன் ரயிலில் பயணம்
போரூர் – பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் ஓட்டுநர் இல்லாத (Driverless) மெட்ரோ ரயில் சேவையை அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
Published : July 29, 2026 at 6:41 PM IST
சென்னை: சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்டத் திட்டப் பணிகளை இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர், நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தார்.
மெட்ரோ ரயிலுக்கான டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு, பொதுமக்களுடன் சக பயணியாக பயணம் செய்த அவர் பயணிகளுடன் கலந்துரையாடினார். அவருடன் பயணித்த பொதுமக்கள் உற்சாகமாக செல்ஃபி எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் முதலமைச்சரை வரவேற்று, நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணிகள் குறித்து விளக்கமளித்தனர்.
தொடர்ந்து, மெட்ரோ ரயில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், கட்டுமானப் பணிகளின் முன்னேற்றம், கண்காணிப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் அடுத்தக்கட்டப் பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் அதிகாரிகளிடம் விரிவாகக் கேட்டறிந்தார்.
கட்டுப்பாட்டு மையத்திலும் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர், மெட்ரோ ரயில் இயக்கம் எவ்வாறு கண்காணிக்கப்படுகிறது, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, பயணிகளுக்கான வசதிகள் மற்றும் சேவைகள் எவ்வாறு மேம்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் பெற்றார்.
மேலும், நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணிகளின் முன்னேற்றம், அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் மெட்ரோ விரிவாக்கத் திட்டங்கள் குறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்த ஆய்வைத் தொடர்ந்து, நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்த முதலமைச்சர் சிறிது தூரம் நடந்து சென்றார். அப்போது அங்கு திரண்டிருந்த பொதுமக்கள் அவரை கண்டதும் கைகளை அசைத்தும், முழக்கமிட்டும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
மெட்ரோ ரயிலில் பொதுமக்களுடன் பயணித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு#cmvijay | #inspection | #tngovernment | #tvkgovernment | #metro | #chennai | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/iSPDtWITsN— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 29, 2026
இதனைத் தொடர்ந்து, கிண்டி பகுதிக்குச் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், அங்கும் மெட்ரோ பணிகளை ஆய்வு செய்தார். குறிப்பாக, கத்திப்பாரா பகுதியில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ பணிகளை பார்வையிட்ட அவர், பணிகளின் முன்னேற்றம், தரம் மற்றும் காலக்கெடு குறித்து அதிகாரிகளிடம் விரிவாகக் கேட்டறிந்தார்.
சுமார் 101 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மெட்ரோ பாலத்தையும் முதலமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டு அதன் கட்டுமான முன்னேற்றத்தை ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, பணிகள் திட்டமிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் நிறைவடைய தேவையான அறிவுறுத்தல்களை அதிகாரிகளுக்கு வழங்கினார்.
கிண்டியிலும் முதலமைச்சர் விஜயை காண ஏராளமான பொதுமக்கள் காத்திருந்தனர். அவரைக் கண்டதும் கைகளை அசைத்தும், முழக்கமிட்டும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதன் பிறகு போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வந்தடைந்த முதலமைச்சர் விஜய், போரூரிலிருந்து பூந்தமல்லி வரை ஓட்டுநர் இல்லாத தானியங்கி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பணிகளின் தற்போதைய நிலை, பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் சோதனை ஓட்டம் உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்தார்.
போரூர் – பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் ஓட்டுநர் இல்லாத (Driverless) மெட்ரோ ரயில் சேவையை அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கான சிக்னல் அமைப்புகள், பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கட்டமைப்பு பணிகள் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது சோதனை ஓட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.