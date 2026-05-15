கேரள முதல்வர் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் முதல்வர் விஜய்
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் கேரள முதல்வர் பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்.
Published : May 15, 2026 at 8:27 PM IST
சென்னை: கேரள முதல்வராக வி.டி.சதீசன் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்க உள்ளார்.
கேரளாவில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 9-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், தேர்தல் முடிவுகள் மே மாதம் 4-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டன. மொத்தமாக 140 தொகுதிகளில் கொண்ட கேரள மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி கட்சி 102 இடங்களை கைப்பற்றியது.
இந்த சூழலில் கேரளாவின் அடுத்த முதல்வரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முயற்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த ஒரு வாரமாக பலேவறு நெருக்கடிகளை சந்தித்து வந்தது. குறிப்பாக முதல்வர் பதவிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான வி.டி சதீசன் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலா இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. மேலும், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபாலை முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமென காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒருசிலர் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக நீடித்து வந்த இழுபறிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், வி.டி.சதீஷனை கேரள முதல்வராக காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்தது. முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வி.டி.சதீசன் வரும் மே மாதம் 18-ஆம் தேதி முதல்வராக பதவி ஏற்க உள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சிகள் கேரளாவின் முக்கிய தலைவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். குறிப்பாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேரள முதல்வர் பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்.
இது மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவளித்துள்ளனர். இதற்காக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது.
இந்த சூழலில் கேரள முதல்வர் பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கலந்துகொள்ள உள்ளார்.