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மகளிருக்கான 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டம்: அக்டோபர் 2 இல் தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்

இத்திட்டத்தின் மூலம், மாணவிகள் தொலைதூரத்தில் உள்ள பள்ளி-கல்லூரிகளுக்குச் செல்லவும், மகளிர் தங்கள் பணியிடங்களுக்குச் செல்லவும், மருத்துவம் மற்றும் அத்தியாவசியச் சேவைகளுக்கும் கட்டணமின்றி பேருந்துகளில் பயணிக்க இயலும்.

அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்ட முதலமைச்சர் விஜய்
அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்ட முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 3:31 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தை வரும் அக்டோபர் 2 ஆம் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தின் முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று (செப்டம்பர் 21) தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது.

இதைத்தொடர்ந்து இத்திட்டம் தொடர்பான அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதில், 'தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கடந்த ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி அன்று சட்டப்பேரவையில் விதி எண் 110 இன் கீழ் சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

தமிழ்நாட்டு பெண்கள் போக்குவரத்து கட்டணத்தால் தங்களின் வாய்ப்புகளை இழக்கக் கூடாது. இந்த சமூகநீதி சிந்தனையை அரசு முதன்மையாகக் கொண்டுள்ளது. இதை கருத்தில் கொண்டு, மகளிர் கட்டணமில்லாப் பயணத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி, பெருமளவில் பயனளித்திடும் விதமாக, 'வெற்றிப் பயணம்' என்ற பெயரில், தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளான அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி முதல் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவித்தார்.

தற்போது, 7 அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் நகர சாதாரணப் பேருந்துகள் மற்றும் 40 கிமீ வரையிலான மலைப்பகுதி சாதாரணப் பேருந்துகளில் பெண்கள் கட்டணமின்றிப் பயணம் செய்து வருகின்றனர். 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தின் மூலம் இச்சேவை மாநகரம் மற்றும் நகர்ப்பகுதிகளில் இயங்கும் எக்ஸ்பிரஸ் (Express), எல்எஸ்எஸ் (LSS), டீலக்ஸ் (Deluxe) பேருந்துகள், புறநகர் சாதாரணப் பேருந்துகள் (Mofussil Ordinary) மற்றும் 40 கிமீ-க்கு மேற்பட்ட மலைப்பகுதி சாதாரணப் பேருந்துகள் (Ghat Ordinary) ஆகியவற்றிற்கும் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது.

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இந்த திட்டத்தின் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 84.32 லட்சம் பெண்கள் பயன்பெறுவார்கள். மேலும், 'வெற்றிப் பயணம்' பேருந்துகளின் மின்னணு பயணச்சீட்டு இயந்திரங்களுடனான (ETM) இணைப்புப் பணி நிறைவடைந்துள்ளது. சோதனை மற்றும் சரிபார்ப்புப் பணிகள் இம்மாதம் 25 ஆம் தேதிக்குள்ளும், சோதனை ஓட்டம் 27 ஆம் தேதி அன்றும் மேற்கொள்ளப்படும்.

இந்த 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தினை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அக்டோபர் 2 அன்று தொடங்கி வைக்க உள்ளார். இத்திட்டத்தின் மூலம், மாணவிகள் தொலைதூரத்தில் உள்ள பள்ளி-கல்லூரிகளுக்குச் செல்லவும், மகளிர் தங்கள் பணியிடங்களுக்குச் செல்லவும், மருத்துவம் மற்றும் அத்தியாவசியச் சேவைகளுக்கும் கட்டணமின்றி பேருந்துகளில் பயணிக்க இயலும்.' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

வெற்றி பயணம் திட்டம்
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