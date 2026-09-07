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புதிய தலைமை செயலகத்திற்கான எங்கு அமையும்? முதலமைச்சர் விஜய் நாளை ஆலோசனை

அதிகாரிகளின் விரிவான ஆய்வுக்குப் பின்னர் புதிய சட்டப் பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படவுள்ள இடம் தொடர்பாக தமிழக அரசு இறுதி முடிவு எடுக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 7:23 PM IST

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சென்னை: புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கான இடம் தேர்வு செய்வது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் நாளை ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் சுமார் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில், 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார்.

இதையடுத்து, புதிய வளாகத்திற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்வது தொடர்பாக நாளைய கூட்டத்தில் முதற்கட்ட ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

குறிப்பாக, சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குள் புதிய வளாகத்தை அமைப்பதா? அல்லது மாநகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே பொருத்தமான இடத்தைத் தேர்வு செய்வதா? என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பட்டினப்பாக்கம், கிண்டி, நந்தம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்கள் பரிசீலனையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் சுமார் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான வாய்ப்பு குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அதே போல், சென்னை புறநகர் பகுதிகளிலும் இடம் தேர்வு செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நாளைய கூட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறை, சென்னை மாநகராட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

புதிய வளாகத்திற்கான இடத்தின் பரப்பளவு, போக்குவரத்து வசதி, பொதுமக்களின் அணுகல், எதிர்கால விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்பு, சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், அடையாளம் காணப்படும் இடங்களின் சாத்தியக்கூறுகளை நேரில் ஆய்வு செய்வதற்காக அதிகாரிகள் குழுவை அமைப்பது தொடர்பாகவும் நாளைய கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதிகாரிகள் குழு அமைக்கப்பட்ட பின்னர், புதிய சட்டப் பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அமைக்க ஏற்ற இடங்களை நேரில் ஆய்வு செய்து, அதுதொடர்பான அறிக்கையை அரசிடம் சமர்ப்பிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சாத்தியமான இடங்களை அடையாளம் காண்பது, அவற்றின் சாதக, பாதக அம்சங்களை ஆய்வு செய்வது மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதன் அடிப்படையில், அதிகாரிகளின் விரிவான ஆய்வுக்குப் பின்னர் புதிய சட்டப் பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட உள்ள இடம் தொடர்பாக தமிழக அரசு இறுதி முடிவு எடுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

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புதிய தலைமைச் செயலகம்
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