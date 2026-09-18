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தமிழ்நாட்டில் கால்பதிக்கும் வால்கிரீன்ஸ் நிறுவனம் - முதவ்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

தரமணி வளாகத்தில் அமையும் வால்கிரீன்ஸ் நிறுவனம், சுமார் 250 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கவுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் வால்கிரீன்ஸ் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது
தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் வால்கிரீன்ஸ் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 3:36 PM IST

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சென்னை: வால்கிரீன்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் முதல்முறையாக இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தனது முதல் உலகளாவிய திறன் மையத்தினை அமைக்கவுள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (செப்.18) தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை சார்பில் இன்று நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் அமெரிக்காவை தலைமையிடமாகக் கொண்ட வால்கிரீன்ஸ் (Wall Greens) இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் முதல்முறையாக இந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தனது முதல் உலகளாவிய திறன் மையம் அமைப்பதற்கான (Global Capability Centre - GCC) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.

வால்கிரீன்ஸ் நிறுவனம் எங்கு அமைகிறது?

அமெரிக்காவை தலைமையிடமாகக் கொண்ட வால்கிரீன்ஸ் நிறுவனம், உலகளவில் முன்னணி சுகாதார மற்றும் மருந்தகச் சேவை நிறுவனமாக விளங்குகிறது. மருந்தகச் சேவைகள், சுகாதாரப் பராமரிப்பு மற்றும் நுகர்வோர் சுகாதாரப் பொருட்கள் துறைகளில் செயல்பட்டு வரும் இந்நிறுவனம். தமிழ்நாடு அரசால் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓஎம்ஆர் ஜிசிசி (OMR GCC) வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ள டிஎல்எஃப் டவுன்டவுன் (DLF Downtown) தரமணி வளாகத்தில் அமைகிறது. இதன் மூலம் சுமார் 250 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், ஜிசிசி துறையில் உயர்மதிப்புக் கொண்ட வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கைக்கு மேலும் ஊக்கமளிப்பதுடன், மாநிலத்தின் ஜிசிசி வளர்ச்சிப் பயணத்தில் வால்கிரீன்ஸ் இணைவது, மாநிலம் உலகளாவிய தொழில்நுட்ப மற்றும் வணிகச் சேவை மையமாக உருவெடுத்து வருவதையும் எடுத்துக்காட்டுவதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியின்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டிலுள்ள Tier-ll மற்றும் Tier-III நகரங்களிலுள்ள இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிட கேட்டுக்கொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, தலைமைச் செயலாளர் முனைவர்.சாய்குமார், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறைக் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர்.விஜயகுமார், வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அலுவலர் தீபக் ஜேக்கப், வால்கிரீன்ஸ் உலகளாவிய திறன் மையத்தின் தலைவர் உமாபதி விஸ்வநாதன், வால்கிரீன்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் மசூத் அகமது மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

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TAGGED:

வால்கிரீன்ஸ் நிறுவனம்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்
தரமணி வளாகம்
DLF DOWNTOWN
WALL GREENS LTD MOU SIGN

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