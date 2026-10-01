மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் நாளை 45 கி.மீ ரோடு ஷோ - ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
மேல்மருவத்தூர் பகுதியில் தொடங்கி சோத்துப்பாக்கம், பக்கம், கீழ்மருவத்தூர், அச்சிறுப்பாக்கம், தொழுப்பேடு, மதுராந்தகம், கருங்குழி, படாளம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாக முதல்வர் விஜய்யின் பிரசாரப் பயணம் நடைபெறவுள்ளது.
Published : October 1, 2026 at 8:35 PM IST
செங்கல்பட்டு: இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், முதமைச்சர் விஜய் நாளை மதுராந்தகம் தொகுதியில் ரோடு ஷோ மூலம் பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். அவர் செல்லும் வழித்தடங்களில் முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. கடந்த சட்டப்பேரவைப் பொதுத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் தனது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்ததை தொடர்ந்து மதுராந்தகம் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற உள்ளது.
இதில், த.வெ.க., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன. தேர்தல் பிரசாரம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதால், தொகுதி முழுவதும் அரசியல் கட்சிகளின் பிரசாரமும் அனல் பறக்கிறது.
இந்த நிலையில், தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான ச.ஜோசப் விஜய் நாளை (அக்.2) மதுராந்தகம் தொகுதியில், சுமார் 45 கிலோமீட்டர் தூரம் திறந்தவெளி வாகனத்தில் ரோடு -ஷோ மேற்கொண்டு, வாக்கு சேகரிக்க உள்ளார். அதாவது, மேல்மருவத்தூர் பகுதியில் தொடங்கி சோத்துப்பாக்கம், பக்கம், கீழ்மருவத்தூர், அச்சிறுப்பாக்கம், தொழுப்பேடு, மதுராந்தகம், கருங்குழி, படாளம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாக இந்தப் பிரசாரப் பயணம் நடைபெற உள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையையொட்டி, அவர் செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலைப் பகுதிகளில் சாலையோரங்களில் இருந்த செடிகளை அகற்றும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் பொதுமக்கள் திரளும் இடங்களில் பாதுகாப்புக்காக தடுப்புக் கம்பிகள் அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
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மேலும், விஜய் அவர் செல்லும் வழித்தடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், போக்குவரத்து ஒழுங்குபடுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, தற்போதே மதுராந்தகம் தொகுதியில் அதிகளவில் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணிக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி அச்சிறுப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற பிரசாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்று த.வெ.க. வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலுக்கு ஆதரவு திரட்டியிருந்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது மதுராந்தகம் தொகுதி முழுவதும் ரோடு ஷோ மூலம் மக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்கு சேகரிக்கவுள்ளார்.
இதையடுத்து, அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியிலும் விஜய் ரோடு ஷோ மூலம் பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.