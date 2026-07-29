சட்டம், சிறைத்துறை செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை
சிறை மரணங்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதுகுறித்து முதல்வர் ஆலோசனை செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 3:34 PM IST
சென்னை: சட்டம், சிறைத்துறை செயல்பாடுகள் குறித்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் மகளிருக்கு 2500 ரூபாய் உரிமைத்தொகை, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு உதவித்தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தது. தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி தவெக தலைமையில் ஆட்சி அமைந்தது. பதவியேற்பு விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், நிதி நிலைமையை ஆய்வு செய்து, வாக்குறுதிகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றித் தருவேன் என்று உறுதி அளித்தார்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் ஆகஸ்ட் மாதம் 5 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மாநில அரசின் வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக முதலமைச்சர் தலைமையில் ஜூலை இரண்டாம் தேதி முதல் துறை ரீதியான ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தி வருகிறார்.
அந்த வகையில், இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சட்டத் துறை, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள் துறை ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார், நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், துறையின் செயலாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தமிழகத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், வழக்குகளை விரைந்து நடத்த தேவைப்படும் இடங்களில் விரைவு நீதிமன்றம் அமைப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், மாவட்ட அளவில் அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனங்களில் சிக்கல் ஏற்பட்ட நிலையில் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கிராமப்புற மக்களுக்கு கட்டணமில்லா ஆலோசனைகளை வழங்கும் சட்ட ஆலோசகர்களுக்கு கௌரவ நிதி வழங்குவது குறித்து ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சிறைகளில் செய்ய வேண்டிய அடிப்படை கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் தொடர்பாக ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. தமிழகத்தில் போதிய வசதிகள் இல்லாமல் குறைந்த அளவிலான கைதிகள் உள்ள சிறைகளை மூடிவிட்டு அவர்களை வேறு சிறைகளுக்கு மாற்றுவது குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், சிறை மரணங்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதுகுறித்து முதல்வர் ஆலோசனை செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.