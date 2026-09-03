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"பதில் சொல்லும்போது ஓடாதீர்கள்; யார் ஓடினார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்" விஜய் Vs உதயநிதி வார்த்தை மோதல்

எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கேட்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் வரும் திங்கட்கிழமை பதில் கூறுவதாக முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சு
முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சு (SS Tamil Nadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 4:31 PM IST

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சென்னை: தனது பதிலுரையின்போது அவையில் இருந்து யாரும் ஓடிவிடக்கூடாது என திமுகவினரை முதலமைச்சர் விஜய் மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் குறித்து உறுப்பினர்கள் பேசினார்கள். அவர்களுக்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சிறைக் கைதிகளை விடுவிக்கக் கூடாது என்றும், அவ்வாறு விடுவித்தால் சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் பாதுகாப்பு பாதிக்கப்படும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் மெரினா, பெசன்ட் நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் போராட்டங்கள் நடத்த கடந்த ஆட்சியிலேயே அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. 2023-24ஆம் ஆண்டில் போக்சோ வழக்குகள் 40 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன. போதைப்பொருள் பிரச்சனை கடந்த ஆட்சியில்தான் உருவானது.

100 நாட்களில் அனைத்தையும் சரி செய்ய முடியாது. ஆனால் அதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்க முடியும். டிஜிபி நியமிக்கப்படவில்லை. நாங்கள்தான் டிஜிபியை நியமித்தோம். சாம்சங் விவகாரத்தில் சௌந்தரராஜன் கைது செய்யப்பட்டார். விவசாயிகளும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதையடுத்து பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, "யார் பொறுப்பேற்று பதில் சொல்ல வேண்டுமோ, அவர்கள் பதில் சொல்ல மறுக்கிறார்கள். முதல்வர் தயாராக இருப்பதாகக் கூறுகிறீர்கள். இப்போதே முதல்வர் பேசலாம்" என்றார்.

இதற்கு பதிலளித்த சபாநாயகர், "திங்கட்கிழமை பதிலுரை உள்ளது. யார் வேண்டுமானாலும் பதில் சொல்லலாம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய உதயநிதி, "டிஜிபி நியமிக்கப்படவில்லை என்று கூறுகிறீர்கள். சங்கர் ஜிவால் ஓய்வு பெற்றபோது ஒரு பட்டியலை அனுப்பியிருந்தோம். ஒன்றிய அரசு தலையீடு இருப்பதாக கருதினோம். மாநில அரசுக்கு ஏற்ற அதிகாரியை நியமித்தால்தான் சரியாக இருக்கும் என்பதால் பொறுப்பு டிஜிபி நியமிக்கப்பட்டார்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "போக்சோ குற்றங்களைத் தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. விழிப்புணர்வு காரணமாகவே புகார்கள் மற்றும் வழக்கு பதிவு அதிகரித்துள்ளன. எனவே, போக்சோ குற்றங்கள் குறித்து பொதுவாக கூறக்கூடாது. போதைப்பொருள் ஒழிப்பை எங்கள் ஆட்சியில் சரியாக செய்யவில்லை என்றால், எங்கள் ஆட்சியில் பணியாற்றிய அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கி காவல் ஆணையராகவும், டிஜிபியாகவும் ஏன் நியமித்துள்ளீர்கள்?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

இதன் பிறகு பேசிய முதல்வர் விஜய் "உறுப்பினர்கள் கேட்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் திங்கட்கிழமை பதில் கூறுகிறேன். நான் அவையில் இல்லாமல் இருந்தாலும் யார், யார் என்ன கேள்வி கேட்டார்கள் என்பது எனக்கு வரும். அதற்குரிய பதிலைத் தருகிறேன். உங்கள் சார்பாக ஒரு Promise கேட்கிறேன். அன்றைக்கு யாரும் எழுந்து ஓடிவிடக்கூடாது" என்றார்.

இதற்கு பதிலளித்த உதயநிதி, "கடைசியாக யார் ஓடிப்போனார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே கூறியிருந்தால் பிரச்சனை வந்திருக்காது. நான் போகிறேன் 3 நாட்களுக்குப் பிறகு வருகிறேன் என்ற வகையில் முதல்வர் செல்கிறார். இதைத்தான் நான் அப்போதே தயாராகி வாருங்கள் என்று முதல்வரிம் கேட்டுக்கொண்டேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசி அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "நீட் ஒழிப்பு குறித்த ரகசியம் தெரியும் என்கிறீர்கள். சட்டம்-ஒழுங்கு, பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து பேசுகிறீர்கள். திமுகவில் இருந்த ஜாபர் சாதிக்கிடம் போதைப்பொருள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகையை ஆன்லைனில் வெளியிட்டுள்ளீர்கள்.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் பெயர், ஊர் உள்ளிட்ட அடையாளங்களை வெளியிட்டது மிகப்பெரிய தவறு. முக்கியமான வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அடையாளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்" என்றார்.

இதன் பிறகு பேசிய ஒபிஎஸ், "முதலமைச்சர் யாரும் ஓடாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறியதை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார். அதற்கு சபாநாயகர், "அதை நீக்கத் தேவையில்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆனந்த், "தமிழக முதல்வர் எப்போது பேச வேண்டும், எங்கு பேச வேண்டும் என்பது அவருக்குத் தெரியும். நீங்கள் பேசியதால்தான் நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு எவ்வளவு தொந்தரவு கொடுத்தீர்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.

37 நிபந்தனைகள் விதித்து, காலையில்தான் அனுமதி வழங்குவீர்கள். சில நேரங்களில் அனுமதி வழங்கிவிட்டு பின்னர் மறுப்பீர்கள். எல்லா இடங்களிலும் அனுமதி வழங்கியிருந்தால் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருப்போம்" என்றார்.

TAGGED:

CM VIJAY SPEECH IN ASSEMBLY
UDHAYANIDHI
விஜய்
உதயநிதி
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