பெருந்துறையில் ரூ.3000 கோடி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய முதல்வர் விஜய்
தொடர்ந்து மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு நிதியுதவி வழங்கிய முதல்வர் விஜய், அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.
Published : November 3, 2026 at 7:11 PM IST
ஈரோடு: மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை சேர்ந்த 26 ஆயிரம் தொழில்முனைவோருக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான வங்கி நிதி இணைப்பு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை பெருந்துறையில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.
ஈரோட்டில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்து கொள்ள சென்னையில் இருந்து விமான மூலம் கோவை வந்தடைந்த முதல்வர் விஜய் அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக ஈரோடு வந்தார். மாவட்ட எல்லையான விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடி அருகே மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஆட்சியர், அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் திரண்டு வந்து முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து பெருந்துறை பகுதியின் முக்கிய இடங்களான சிப்காட் (SIPCOT), பெருந்துறை புதிய பேருந்து நிலையம், பழைய பேருந்து நிலையம், அண்ணா சிலை உட்பட 6-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் திறந்த வேனில் சென்று பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சித் தொண்டர்களின் வரவேற்பை ஏற்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து பெருந்துறை 4 வழிச்சாலை காஞ்சிக்கோவில் சாலையில் உள்ள தனியார் மகாலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த விழாவில் முதல் அமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை சேர்ந்த 26 ஆயிரம் பேருக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கோடி வங்கி நிதி இணைப்பு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
முன்னதாக மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த கண்காட்சியை ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டு, அவர்கள் தயாரித்த பொருட்களை பணம் கொடுத்து வாங்கினார். தனது உருவம் பொறிக்கப்பட்ட கைத்தறி படுக்கை விரிப்புக்களை பார்வையிட்ட முதல்வர், அதனை பணம் கொடுத்து வாங்கினார்.
|இதையும் படிங்க: திரையரங்குகளில் மீண்டும் காலை 6 மணி காட்சி; தீபாவளிக்கு தினசரி 6 காட்சிகளுக்கும் அனுமதி
இதனிடையே முதல்வர் விஜய்யிடம் நிதியுதவி பெற்ற மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவினர் அவரிடம் little Hearts சின்னத்தை காட்டுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர். அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று முதல்வரும் அந்த சின்னத்தை காட்ட மகிழ்ச்சியுடன் அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
தொடர்ந்து மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு நிதியுதவி வழங்கிய முதல்வர் விஜய், அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். நிதியுதவி பெற்றுக் கொண்ட மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர் முதல்வரிடம் ஆட்டோகிராப் பெற்று மகிழ்ந்தனர். தொடர்ந்து பெருந்துறையில் இருந்து கோவை விமான நிலையம் செல்லும் பாதையில் முதல்வர் விஜய் ரோடு ஷோ சென்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ், விஜய் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். முதல்வர் விஜய்க்கு எம்ஜிஆர் செங்கோல் வழங்குவது போல் நினைவு பரிசும் வழங்கப்பட்டது.