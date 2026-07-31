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சிறப்பாக பணியாற்றிய காவல் துறை அதிகாரிகள், 665 காவலர்களுக்கு பதக்கங்களை வழங்கி கௌரவித்த முதல்வர் விஜய்

காவல் அதிகாரிகளுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கும் விழாவில் மோப்பநாய் படையின் சாகச நிகழ்ச்சிகள், காவல்துறை வீரர்களின் அணிவகுப்பு, காவல்துறையினரின் இருசக்கர வாகன சாகச நிகழ்ச்சி மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன.

காவலர்களுக்கு பதக்கங்களை வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய்
காவலர்களுக்கு பதக்கங்களை வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 9:17 PM IST

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சென்னை: காவல்துறையில் சிறந்து விளங்கிய 665 காவலர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பதக்கங்களை வழங்கி வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் விளையாட்டு அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் இன்று (ஜூலை 31) நடைபெற்ற விழாவில் காவல்துறையில் சிறந்து விளங்கிய 2024, 2025 ஆண்டுகளுக்கான 665 காவலர்கள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு குடியரசுத் தலைவரின் காவல் பதக்கங்கள், மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் பதக்கங்கள், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காவல் பதக்கங்கள் போன்ற பதக்கங்களை வழங்கி முதலமைச்சர் விஜய் கௌரவித்தார்.

விழாவில் காவல்துறை சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, பதக்கங்களை வென்ற காவல் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் குழுப் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டார்.

திருவள்ளுர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான 14 கடலோர மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தமிழ்நாட்டின் 1076 கி.மீ. நீளமுள்ள முழுக் கடலோரப் பகுதியைப் பாதுகாக்கும் பணியை கடலோரப் பாதுகாப்புக் குழுமம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

அப்பகுதிகளில் கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்துப் பணிகளைச் சிறப்பாக மேற்கொள்ளும் வகையிலும், கடலோரக் காவல் நிலையங்களின் செயல்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தும் வகையிலும், கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் கடல்வழித் தடங்களில் நடைபெறும் சட்டவிரோதச் செயல்களைத் தடுக்கும் வகையிலும், கடலோரப் பாதுகாப்புக் குழுமத்திற்காக 8 கோடியே 27 லட்சத்து 35 ஆயிரத்து 407 ரூபாய் செலவில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புதிய 42 நான்கு சக்கர மற்றும் 96 இருசக்கர ரோந்து வாகனங்களின் சேவையை முதலமைச்சர் விஜய் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.

விழாவில் பேசிய தமிழ்நாடு காவல்துறைத் தலைவர் மகேஷ்குமார் அகர்வால், "காவல்துறையினர் மாநிலத்தின் பாதுகாப்புக்காகவும், பொதுமக்களின் நலனுக்காகவும் மேலும் முனைப்புடன் பணியாற்றுவதற்கு முதலமைச்சரின் இந்த வருகை பெரும் ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்கிறது. இன்று வழங்கப்பட்டுள்ள பதக்கங்கள், எமது பணியாளர்களின் ஈடு இணையற்ற அர்ப்பணிப்பு, நேர்மை மற்றும் மிகச் சிறந்த கடமையுணர்வுக்குக் கிடைத்த தகுந்த அங்கீகாரமாகும்.

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணிப்பு உணர்வு, தொழில்முறைத் திறன் மற்றும் நேர்மையுடன் சேவையாற்றுவதில் தமிழ்நாடு காவல்துறை உறுதியுடன் செயல்படும் என முதலமைச்சரிடம் மீண்டும் உறுதி அளிக்கிறேன். மாநிலத்தில் அமைதியைப் பேணவும், சட்டம்- ஒழுங்கைப் பராமரிக்கவும், ஒவ்வொரு குடிமகனின் பாதுகாப்பையும், உறுதிச் செய்யும் அரசின் தொலைநோக்குப் பார்வையை நிறைவேற்றவும் தொடர்ந்து உறுதியுடன் பணியாற்றுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், "எனக்கு போதுமான பதக்கங்களை தாருங்கள்; நான் உங்களுக்காக எந்த போரையும் வென்று காட்டுகிறேன் என்றார் பேரரசர் நெப்போலியன். பதக்கங்கள் வெறும் உலோகங்கள் அல்ல; அவை வீரத்தின் வடிவமைப்பு; தியாகத்தின் பிரதிபலிப்பு, ஒழுக்கத்தின் வெளிப்பாடு திறமையின் அங்கீகாரமாகும். பதக்கங்களைப் பெற்றவர்கள் தங்களின் நடத்தையினாலும், தொடர் செயல்பாடுகளினாலும் தாங்கள் அணியும் பதக்கங்களுக்கு மேலும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களால் வாங்கப்படும் இந்த பதக்கங்கள் புதிய ஊக்கத்தையும், உத்வேகத்தையும், ஆற்றலையும் நிறையவே அளிக்கின்றது" என்றார்.

விழாவில் மோப்பநாய் படையின் சாகச நிகழ்ச்சிகள், காவல்துறை வீரர்களின் அணிவகுப்பு, காவல்துறையினரின் இருசக்கர வாகன சாகச நிகழ்ச்சி மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

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TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்
காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பதக்கங்கள்
CHENNAI DISTRICT
CHIEF MINISTER VIJAY
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