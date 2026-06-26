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தமிழக பட்ஜெட்: 20 நாட்கள் துறைவாரியாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளும் முதல்வர் விஜய்

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள மாநில பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் குறித்து துறைசார்ந்த அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசிக்க உள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 7:21 PM IST

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சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஜூலை 2 முதல் ஜூலை 22 வரை துறைவாரியான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்த உள்ளார்.

விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று 47 நாட்கள் ஆகின்றன. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் தவெக தலைமையிலான புதிய கூட்டணி அரசின் முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜூன் 18 அன்று ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. இதையடுத்து தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் எப்போது தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது என்ற எதிர்பார்ப்பு பரவலாக எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், மாநில அரசின் வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடு மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் வருகின்ற ஜூலை 2 ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 22 வரை துறைவாரியான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான விரிவான அட்டவணையும் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன் விவரம்:

நாள்நேரம்துறை
ஜூலை 2காலை 11.30–12.15கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை
பிற்பகல் 2.30வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை
ஜூலை 3காலை 11.30–12.15ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை
பிற்பகல் 2.30நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள்துறை
ஜூலை 6காலை 11.30–12.15உயர்கல்வித் துறை
பிற்பகல் 2.30பள்ளிக் கல்வித் துறை
ஜூலை 7காலை 11.30–12.15சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை
பிற்பகல் 2.30தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை
ஜூலை 8காலை 11.30–12.15ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை
பிற்பகல் 2.30பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை
ஜூலை 9காலை 11.30–12.15தொழில், முதலீட்டு மேம்பாடு மற்றும் வர்த்தகத்துறை
பிற்பகல் 2.30குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள்
ஜூலை 13காலை 11.30–12.15வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை
பிற்பகல் 2.30-3.00பொதுப்பணித் துறை
பிற்பகல் 3.00-3.30நீர்வளத் துறை
ஜூலை 14 காலை 11.30–12.15கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை
பிற்பகல் 2.30மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
ஜூலை 15 காலை 11.30–12.15மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை
பிற்பகல் 2.30இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை
ஜூலை 16காலை 11.30–12.15வேளாண்மை – உழவர் நலத்துறை
பிற்பகல் 2.30சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை
ஜூலை 17 காலை 11.30–12.15வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை
பிற்பகல் 2.30தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
ஜூலை 20காலை 11.30–12.15சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறை
பிற்பகல் 2.30இந்து சமய அறநிலையத்துறை
ஜூலை 21காலை 11.30–12.15மனிதவள மேலாண்மைத்துறை
பிற்பகல் 2.30இயற்கை வளத்துறை
ஜூலை 22காலை 11.30–12.15திட்டமிடல் மற்றும் வளர்ச்சித்துறை
பிற்பகல் 2.30உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள மாநில பட்ஜெட்டில் இடம் பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் குறித்தும், ஒவ்வொரு துறையின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் விரிவாக ஆலோசிக்க உள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்
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